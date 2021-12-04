Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сбербанк поддержал фотовыставку «Один мир на всех» в сквере Кирова

Сбербанк поддержал фотовыставку «Один мир на всех» в сквере Кирова

З декабря 2021 года в Иркутске в сквере имени Кирова состоялось открытие фотовыставки «Один мир на всех», героями уникальной экспозиции стали люди, имеющие ограниченные возможности здоровья. Авторы выставки – Фонд муниципального образования Иркутска «Доступная среда для инвалидов» и фотограф Вероника Деловая стремятся привлечь внимание общества к проблемам инвалидов, показать жизнь людей с особыми потребностями их глазами, через фото и личные истории героев фотоснимков. Проект реализован при поддержке Иркутского отделения Сбербанка и администрации Иркутска, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Экспозиция представлена 18 фотопортретами героев разного возраста — от 3-х месяцев до 70 лет, все фото сопровождаются текстовыми монологами героев, аудиоверсия историй создана с помощью артистов театра Черемхово и ТЮЗа Иркутска. Выставка «Один мир на всех» готовилась более полугода, администрация Иркутска приняла решение о размещении социальной фотовыставки в центре города, на открытом пространстве, с максимально активным посещением иркутян и гостей областного центра. Экспозиция будет работать два месяца.




Вероника Деловая, фотограф, автор проекта «Один на всех мир»:
— Мир особенного человека — это не другая планета, это часть нашего общего мира. Просто не каждый готов в эту часть мира заглядывать, а там — солнце, улыбки, которые зажигаются через боль, там — радость через преодоление и страх. Мы очень хотим, чтобы все, кто увидят эти портреты, познакомились с ними ближе, вчитались, всмотрелись. Людям с ограниченными возможностями есть, что нам рассказать.

Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка:
— Фотовыставка, открывшаяся сегодня в центре Иркутска, созвучна идеям стратегии ESG*, которой следует Сбербанк – поддерживать тех, кто нуждается в содействии, а подчас – нуждается и в сострадании, и в понимании. Помощь может выражаться в разных формах и наш банк это делает развивая, например, безбарьерную среду во всех отделениях Сбера, или, когда в поддержку людей с ограниченными возможностями «бежит со смыслом» по городам и регионам наш Зеленый марафон. Мы поддерживаем и такие, очень актуальные и душевные — по смыслу и в исполнении, проекты, как выставка «Один мир на всех». В этом и есть сила и значение общественных инициатив, и здорово, что все чаще тема равных возможностей и равного взгляда на жизнь затрагивает все больше сердец наших земляков.

Фото выставки "Один мир на всех можно посмотреть в «Инстаграме».

Байкальский банк ПАО Сбербанк
ПАО Сбербанк

*Экологическое, социальное и корпоративное управление

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Объем переданной через блокчейн биткоина стоимости достиг $8,89 трлн
Объем переданной через блокчейн биткоина стоимости достиг $8,89 трлн
Сбербанк поддержал фотовыставку «Один мир на всех» в сквере Кирова
Сбербанк поддержал фотовыставку «Один мир на всех» в сквере Кирова
В Усть-Илимке предстанет перед судом мужчина за поджог квартиры с матерью и сестрой
В Усть-Илимке предстанет перед судом мужчина за поджог квартиры с
Марина Федункив заметно преобразилась, уменьшив нос и подтянув лицо
Марина Федункив заметно преобразилась, уменьшив нос и подтянув лицо
Наташа Королева отказалась становиться суррогатной матерью для Азизы
Наташа Королева отказалась становиться суррогатной матерью для Азизы
Сергей Лазарев с сыном и дочкой-«завидной невестой» побывал на детском празднике Киркорова
Сергей Лазарев с сыном и дочкой-«завидной невестой» побывал на
Ольга Бузова потолстела на больничных харчах
Ольга Бузова потолстела на больничных харчах
Жена и дочь Олега Газманова пришли на юбилей наследницы Киркорова в одинаковых нарядах
Жена и дочь Олега Газманова пришли на юбилей наследницы Киркорова в
Андрей Григорьев-Апполонов неожиданно сильно сдал
Андрей Григорьев-Апполонов неожиданно сильно сдал
Филипп Киркоров поделился семейной тайной
Филипп Киркоров поделился семейной тайной
Иосиф Пригожин поднял на смех Сергея Шнурова
Иосиф Пригожин поднял на смех Сергея Шнурова
Дарья Мороз показала свой настоящий вид ранним утром
Дарья Мороз показала свой настоящий вид ранним утром

Топ на сегодня

Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на велике по дому
Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался, что с самого начала планировал снимать сериал без Ким Кэттролл
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался,

Еще по теме

В Иркутске открылась фотовыставка «Один мир на всех»
В Иркутске 14 ноября начнут монтировать новогоднюю елку
Байкальский банк Сбербанка в Иркутске поддержал проект благоустройства на бульваре Постышева
В ледяных городках Иркутска не будет горок из-за пандемии