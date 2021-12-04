Сбербанк поддержал фотовыставку «Один мир на всех» в сквере Кирова

З декабря 2021 года в Иркутске в сквере имени Кирова состоялось открытие фотовыставки «Один мир на всех», героями уникальной экспозиции стали люди, имеющие ограниченные возможности здоровья. Авторы выставки – Фонд муниципального образования Иркутска «Доступная среда для инвалидов» и фотограф Вероника Деловая стремятся привлечь внимание общества к проблемам инвалидов, показать жизнь людей с особыми потребностями их глазами, через фото и личные истории героев фотоснимков. Проект реализован при поддержке Иркутского отделения Сбербанка и администрации Иркутска, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Экспозиция представлена 18 фотопортретами героев разного возраста — от 3-х месяцев до 70 лет, все фото сопровождаются текстовыми монологами героев, аудиоверсия историй создана с помощью артистов театра Черемхово и ТЮЗа Иркутска. Выставка «Один мир на всех» готовилась более полугода, администрация Иркутска приняла решение о размещении социальной фотовыставки в центре города, на открытом пространстве, с максимально активным посещением иркутян и гостей областного центра. Экспозиция будет работать два месяца.





Вероника Деловая, фотограф, автор проекта «Один на всех мир»:— Мир особенного человека — это не другая планета, это часть нашего общего мира. Просто не каждый готов в эту часть мира заглядывать, а там — солнце, улыбки, которые зажигаются через боль, там — радость через преодоление и страх. Мы очень хотим, чтобы все, кто увидят эти портреты, познакомились с ними ближе, вчитались, всмотрелись. Людям с ограниченными возможностями есть, что нам рассказать.

Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка:

— Фотовыставка, открывшаяся сегодня в центре Иркутска, созвучна идеям стратегии ESG*, которой следует Сбербанк – поддерживать тех, кто нуждается в содействии, а подчас – нуждается и в сострадании, и в понимании. Помощь может выражаться в разных формах и наш банк это делает развивая, например, безбарьерную среду во всех отделениях Сбера, или, когда в поддержку людей с ограниченными возможностями «бежит со смыслом» по городам и регионам наш Зеленый марафон. Мы поддерживаем и такие, очень актуальные и душевные — по смыслу и в исполнении, проекты, как выставка «Один мир на всех». В этом и есть сила и значение общественных инициатив, и здорово, что все чаще тема равных возможностей и равного взгляда на жизнь затрагивает все больше сердец наших земляков.

Фото выставки "Один мир на всех можно посмотреть в «Инстаграме».

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*Экологическое, социальное и корпоративное управление