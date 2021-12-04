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СБУ: под Киевом майнеры биткоинов похитили электричество на сумму 3,5 млн гривен

СБУ: под Киевом майнеры биткоинов похитили электричество на сумму 3,5 млн гривен


Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила в Киевской области подпольную майнинговую ферму, владельцы которой предположительно похитили электроэнергию на сумму 3,5 млн гривен (свыше $128 000). 


По данным следствия, трое местных жителей арендовали ангар в Бучанском районе и разместили в нем ASIC-майнеры. 


"К электроподстанции подключились в обход счетчика, потому платили символически минимальные суммы", – добавили в ведомстве.


Данные: пресс-служба СБУ.

Правоохранители изъяли майнинговые устройства общей стоимостью более 6 млн гривен (около $220 000 на момент написания).


По факту мошенничества открыто уголовное производство. Для определения точного размера ущерба следователи проведут компьютерно-техническую и экономическую экспертизу оборудования. 


Напомним, в начале ноября СБУ обнаружила майнинг-ферму в Черкасской области, похитившую электричество на сумму более 6 млн гривен.


Майнинг в Украине не запрещен, если речь не идет о самовольном подключении к электросети для этой деятельности.


https://forklog.com/ne-uregulirovan-i-ne-zapreshhen-v-ukraine-obyasnili-status-majninga/
# Экономика
По материалам: ForkLog

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