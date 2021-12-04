Сергей Кравцов вошёл в состав Генсовета «Единой России»

Сегодня на третьем этапе съезда партии «Единая Россия», приуроченном к дате образования партии (1 декабря) и её юбилею – 20-летию со дня основания, принято решение о включении в состав Генерального совета Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, информирует пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Кандидатура Сергея Кравцова утверждена голосованием на съезде партии в рамках обновления (ротации) руководящих органов.

Генеральный совет является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом партии «Единая Россия». Он избирается сроком на пять лет в ходе тайного голосования большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов съезда. Количественный состав Генерального совета не может превышать 170 человек. Заседания Генсовета проводятся по мере необходимости, но не реже трёх раз в год.

В функции Генсовета входят обеспечение выполнения программы партии, других организационно-партийных решений, руководство политической деятельностью партии, разработка основополагающих программных, организационно-партийных и идеологических документов, а также рекомендаций по основным направлениям политической стратегии, реализации программных положений «Единой России».