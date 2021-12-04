Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Сергей Кравцов вошёл в состав Генсовета «Единой России»

Сергей Кравцов вошёл в состав Генсовета «Единой России»

Сегодня на третьем этапе съезда партии «Единая Россия», приуроченном к дате образования партии (1 декабря) и её юбилею – 20-летию со дня основания, принято решение о включении в состав Генерального совета Министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, информирует пресс-служба Министерства просвещения Российской Федерации.

Кандидатура Сергея Кравцова утверждена голосованием на съезде партии в рамках обновления (ротации) руководящих органов.

Генеральный совет является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом партии «Единая Россия». Он избирается сроком на пять лет в ходе тайного голосования большинством голосов от числа зарегистрированных делегатов съезда. Количественный состав Генерального совета не может превышать 170 человек. Заседания Генсовета проводятся по мере необходимости, но не реже трёх раз в год.

В функции Генсовета входят обеспечение выполнения программы партии, других организационно-партийных решений, руководство политической деятельностью партии, разработка основополагающих программных, организационно-партийных и идеологических документов, а также рекомендаций по основным направлениям политической стратегии, реализации программных положений «Единой России».

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 декабря 2021 года
Стразы на голове, монохром и детские принты: что мы будем носить в 2022 году, по прогнозу стилистов
Стразы на голове, монохром и детские принты: что мы будем носить в
Сергей Кравцов вошёл в состав Генсовета «Единой России»
Сергей Кравцов вошёл в состав Генсовета «Единой России»
Гости форума #МЫВМЕСТЕ присоединились к акции "Ёлка желаний"
Гости форума #МЫВМЕСТЕ присоединились к акции "Ёлка желаний"
В Chernobylite на Xbox исправили проблемы с сохранениями и памятью
В Chernobylite на Xbox исправили проблемы с сохранениями и памятью
Инсайдер: создатели Pax Dei из Mainframe отказались от сотрудничества с Xbox
Инсайдер: создатели Pax Dei из Mainframe отказались от сотрудничества
Персонажи Gears of War появятся в Fortnite с 3 главой
Персонажи Gears of War появятся в Fortnite с 3 главой
Объем переданной через блокчейн биткоина стоимости достиг $8,89 трлн
Объем переданной через блокчейн биткоина стоимости достиг $8,89 трлн
Сбербанк поддержал фотовыставку «Один мир на всех» в сквере Кирова
Сбербанк поддержал фотовыставку «Один мир на всех» в сквере Кирова
В Усть-Илимке предстанет перед судом мужчина за поджог квартиры с матерью и сестрой
В Усть-Илимке предстанет перед судом мужчина за поджог квартиры с
Марина Федункив заметно преобразилась, уменьшив нос и подтянув лицо
Марина Федункив заметно преобразилась, уменьшив нос и подтянув лицо
Наташа Королева отказалась становиться суррогатной матерью для Азизы
Наташа Королева отказалась становиться суррогатной матерью для Азизы

Топ на сегодня

Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Маргарита Суханкина терпела измены мужа
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Максим Галкин признался, что больше проигрывал, чем выигрывал
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Маша Распутина уверена, что Андрей Малахов хотел втоптать ее в грязь
Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на велике по дому
Лера Кудрявцева показала наряженную елку и дочку, катающуюся на
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался, что с самого начала планировал снимать сериал без Ким Кэттролл
Шоураннер продолжения "Секса в большом городе" признался,

Еще по теме

Виктор Зубарев вошёл в состав Президиума Генсовета «Единой России»
Съезд «Единой России» пройдёт 22 декабря
«Единая Россия» проведёт партийный съезд 22-23 декабря
Михаил Игнатьев принял участие в работе XVII Съезда партии «Единая Россия»