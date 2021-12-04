Сергей Лазарев с сыном и дочкой-«завидной невестой» побывал на детском празднике Киркорова

Певец Сергей Лазарев вместе с дочерью Анютой, одетой в пышное платье из органзы, и сыном Никитой побывал на празднике, который устроил Киркоров для дочери Аллы-Виктории. Сергей Лазарев является популярным исполнителем. Он ездит на «Евровидение» два раза. Победить ему не удалось, но певец смог завоевать любовь новых поклонников. Также он стал дружить с Филиппом Киркоровым. Несмотря на свою занятость, артист находит время для семьи. У него подрастает сын Никита, который пошел в первый класс, и трехлетняя дочка Анна. Недавно он отдохнул с ними в Дубае.Филипп Киркоров и Алла-Виктория Теперь Лазарев готовится к новогодним съемкам и «Песне года». Но накануне он побывал в гостях у Филиппа Киркорова. Король отечественной эстрады закатил вечеринку в честь 10-летия дочки Аллы-Виктории.Никита и Анна Лазаревы Алла-Виктория Киркорова Он устроила красочные представление для гостей. Сергей нарядил дочку в пышное платье-бюстье из органзы и босоножки в тон. Кроху сопровождал брат Никита, представший в костюме.Никита и Анна Лазаревы На празднике малыши потанцевали. Они повеселились с другими детьми. Примечательно, что наследник Лазарева подружил с сыном Влада Топалова Михаилом. Мальчики практически устроили танцевальный баттл. Кульминацией вечера стал большой многоярусный торт.Анна Лазарева «Анна Сергеевна в шикарном платье на дне рождения Аллы-Виктории Киркоровой. Какой праздник устроил Филипп! Спасибо за приглашение», — заявил певец. «Завидная невеста», — назвал он свою дочку.