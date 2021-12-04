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Сергей Лазарев с сыном и дочкой-«завидной невестой» побывал на детском празднике Киркорова

Сергей Лазарев с сыном и дочкой-«завидной невестой» побывал на детском празднике Киркорова
Певец Сергей Лазарев  вместе с дочерью Анютой, одетой в пышное платье из органзы, и сыном Никитой побывал на празднике, который устроил Киркоров для дочери Аллы-Виктории. Сергей Лазарев является популярным исполнителем. Он ездит на «Евровидение» два раза. Победить ему не удалось, но певец смог завоевать любовь новых поклонников. Также он стал дружить с Филиппом Киркоровым. Несмотря на свою занятость, артист находит время для семьи. У него подрастает сын Никита, который пошел в первый класс, и трехлетняя дочка Анна. Недавно он отдохнул с ними в Дубае.
Филипп Киркоров и Алла-Виктория Теперь Лазарев готовится к новогодним съемкам и «Песне года». Но накануне он побывал в гостях у Филиппа Киркорова. Король отечественной эстрады закатил вечеринку в честь 10-летия дочки Аллы-Виктории.
Никита и Анна Лазаревы                         Алла-Виктория Киркорова Он устроила красочные представление для гостей. Сергей нарядил дочку в пышное платье-бюстье из органзы и босоножки в тон. Кроху сопровождал брат Никита, представший в костюме.
                                                 Никита и Анна Лазаревы На празднике малыши потанцевали. Они повеселились с другими детьми. Примечательно, что наследник Лазарева подружил с сыном Влада Топалова Михаилом. Мальчики практически устроили танцевальный баттл. Кульминацией вечера стал большой многоярусный торт.
Анна Лазарева «Анна Сергеевна в шикарном платье на дне рождения Аллы-Виктории Киркоровой. Какой праздник устроил Филипп! Спасибо за приглашение», — заявил певец. «Завидная невеста», — назвал он свою дочку.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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