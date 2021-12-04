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Сертификат переболевших COVID-19 продлили на один год на «Госуслугах»

Сертификат переболевших COVID-19 продлили на один год на «Госуслугах»

Сертификаты переболевших COVID-19, загруженные в личные кабинеты пользователей на портале госуслуг, переоформляются со сроком действия на 1 год. Рекомендации выпустил Минздрав РФ.

Переоформление уже началось, оно происходит автоматически и будет завершено в ближайшие дни. Продлить сертификат после перенесенного COVID-19 с шести месяцев до одного года предложила вице-премьер России Татьяна Голикова. Президент РФ Владимир Путин поддержал это предложение.

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По материалам: irk

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