Сестра Марка Цукерберга присоединилась к OKCoin для привлечения женщин в биткоин-индустрию

Южнокорейская биржа OKCoin наняла Рэнди Цукерберг в качестве главы консультативного совета по бренду. Ее задача — содействовать привлечению большего числа женщин в сферу криптовалют.

https://twitter.com/Okcoin/status/1466462785873715200

В компании поставили цель к 2025 году увеличить долю женщин в клиентской базе до 50%. На финансирование инициативы выделили $1 млн.

Старшая сестра соучредителя и CEO Meta (ранее Facebook) Марка Цукерберга является предпринимателем, основателем соцсети Zuckerberg Media и автором нескольких книг. В течение десяти лет Рэнди работала в компании брата директором по развитию рынка и представителем Facebook.

Согласно пресс-релизу, во главе совета ей предстоит консультировать OKCoin по привлечению женщин в криптовалютные проекты, поддержке блокчейн-программ и других инициатив под их руководством.

"У криптовалют есть огромный потенциал для больших успехов в создании более справедливой системы, и для меня большая честь присоединиться к миссии OKCoin по созданию более инклюзивного будущего финансов", — заявила Цукерберг.

В OKCoin напомнили результаты опроса, согласно которым доля женщин среди инвесторов в криптовалюты вдвое меньше, чем мужчин. Последние также преобладают среди лидеров отрасли. В компании заявили, что стремятся изменить эти тенденции.

"Исторически женщины и другие обособленные социальные группы были изолированы от традиционной финансовой системы. Криптовалюты меняют эту норму", — подчеркнула CEO OKCoin Хонг Фанг.

Напомним, ранее нацеленную на женщин и меньшинства инициативу запустила американская криптовалютная компания Circle.