Школьное пособие «Байкаловедение» прошло в финал конкурса «Знание»

Иркутянка Елена Кузеванова, руководитель Экологического образовательного центра Байкальского музея ИНЦ СО РАН попала в шорт-лист номинантов премии «Знание». Она представила проект школьного пособия «Байкаловедение». До 6 декабря идет народное голосование. Отдать свой голос можно на сайте.

Елена Кузеванова разработала региональный экологически ориентированный трехлетний курс и пособия по изучению и охране озера Байкал для учащихся 5−7-х классов. Благодаря этой работе в школьном образовании Байкальского региона с 2006 года появился курс «Байкаловедение», который ранее существовал только в высшем образовании. Обучение уже прошли несколько десятков тысяч школьников Иркутской области.

Награждение состоится в Москве 7 декабря. В составе жюри — президент РАН Александр Сергеев, первый заместитель руководителя АП РФ Сергей Кириенко, кинорежиссёр Тимур Бекмамбетов, владелец и руководитель АО «Лаборатория Касперского» Евгений Касперский.

Премия «Знание» учреждена для признания достижений российских деятелей просвещения – преподавателей, лекторов, школьных учителей, блогеров, компаний, СМИ и других людей и проектов из разных областей, ведущих просветительскую деятельность.