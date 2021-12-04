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Слезы и зевота в храме: чем они могут быть вызваны

Слезы и зевота в храме: чем они могут быть вызваны

Слезы и зевота во время молитвы неоднозначно расцениваются с точек зрения религии и науки. Священники по-своему трактуют данные физиологические процессы организма, объясняя их мистическими явлениями. Ученые считают их естественной реакцией организма на внутренние переживания и снижение уровня кислорода, что поступает в мозг человека.

Зевание во время молитвы




В большинстве религий зевание во время церковной службы считается не признаком дурного тона, а проявлением чудотворного избавления человека от злых сил. В отличие от ученых, священники не всегда поддерживают официальную научную версию.
Сам факт зевоты во время молитвы не считается грехом.

Священнослужители считают, что процесс зевоты не связан ни со временем, ни с помещением, где находится человек. Зевота становится своеобразным защитным рефлексом, который позволяет очистить душу верующего во время молитвы.
Священники предупреждают, что если зевота не имеет связи с усталостью или другим физиологическим процессам, тогда это происки дьявола и злых духов, которые пытаются сбить человека с праведного пути, запугать и отвлечь. Кроме зевоты, возможно появление болей, чихания, чесотки. В таком случае священники рекомендуют читать Псалом 90 и Иисусову молитву.

Слезы во время церковной службы



Некоторые верующие отмечают, что во время службы у них могут слезиться глаза. Религия утверждает, что слезы покаяния являются частью очищения души. Добрые слезы, как называют их верующие, передают душевные переживания и приносят облегчение страждущей душе.
Откровение Иоанна говорит: «И утрет Бог каждую слезу…»

Открытие души перед Всевышним наполняет сердце радостью и благодарностью. А слезы — это одно из проявлений чувствительности верующего, его близости с Богом. Для паствы Всевышний – это и защитник, и спаситель, и верный друг. Перед ним открываются сердца, и слезы помогают избавиться от бед, одиночества и страхов, которые человек носит в себе. Этот сигнал о том, что человек находится в сильном умственном напряжении. В своих проповедях Иисус говорил: «Приди ко Мне, страждущий и обремененный, и я успокою вас».

Научное объяснение зевоты и слез в храме




Ученые говорят, что зевота — это простой рефлекс организма. Часто это происходит, когда мозг пытается получить больше кислорода, чтобы помочь в обработке различных функций. Обычно это случается каждый раз, когда кто-то переходит от очень активной деятельности к более пассивной, внимательной, созерцательной.
На самом деле это не признак того, что вам «неинтересно». Итак, во-первых, не расстраивайтесь слишком сильно — это нормально и естественно. Так делали даже папы и святые. Святая Тереза засыпала в молитве и говорила:
«Какой отец будет разочарован, когда его дочь засыпает у него на руках?»

Просто продолжайте молиться, несмотря на это. И после того, как ваше тело приспособится, все утихнет.
Слезы в храме также связаны с естественными нуждами организма. Если человек находится в состоянии умственного напряжения или углубляется в свои внутренние переживания, то слезы помогают снять стресс. Кроме того, длительное пребывание в одной позе также может вызвать слезы на глазах.
# Общество
По материалам: RSUTE

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