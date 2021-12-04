СМИ: переговоры Путина и Байдена по видеосвязи состоятся 7 декабря

17:59 Автор: Виктория Карташева

Источник: РИА Новости

Президент России и США Владимир Путин и Джозеф Байден во вторник, 7 декабря, проведут видеозвонок. В ходе разговора они обсудят Украину и другие темы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По данным информагентства, Байден в ходе переговоров намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно ситуации на российско-украинской границе, а также заявить о предрасположенности США суверенитету и территориальной целостности Украины.

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