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СМИ: переговоры Путина и Байдена по видеосвязи состоятся 7 декабря

СМИ: переговоры Путина и Байдена по видеосвязи состоятся 7 декабря

17:59  Автор: Виктория Карташева


Источник: РИА Новости



Президент России и США Владимир Путин и Джозеф Байден во вторник, 7 декабря, проведут видеозвонок. В ходе разговора они обсудят Украину и другие темы. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома. 

По данным информагентства, Байден в ходе переговоров намерен подчеркнуть обеспокоенность относительно ситуации на российско-украинской границе, а также заявить о предрасположенности США суверенитету и территориальной целостности Украины.

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#международные отношения #США


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По материалам: pnp.ru

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