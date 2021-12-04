СМИ: в Италии онлайн-обучение негативно сказывается на подготовке школьников

19:24 Автор: Александр Тараканов

В Италии в сравнении с 2019 годом подготовка учащихся в 2020 году ухудшилась, считают 76 процентов из 1700 директоров школ, опрошенных Институтом социально-экономических исследований (Censis). Об этом пишет в субботу AGI.

Одной из главных причин этому является онлайн-обучение, к которому пришлось прибегнуть из-за пандемии COVID-19. Как отмечает агентство, с таким мнением «очень или весьма согласны» 65,4 процента респондентов, однако 62 процента считают, что переход на дистанционную форму обучения лишь «обострил» проблемы, с которыми вынуждена сталкиваться школа в попытке «сгладить разницу и неравенство между учащимися из-за социальных различий между ними».

К тому же, по их мнению, переход к онлайн-урокам был осуществлен «без реальных дидактических инноваций». 65,3 процента директоров школ, принявших участие в опросе, заявили также, что при этом переходе не удалось установить «эффективных обучающих отношений» со школьниками.





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О том, что дистанционное обучение негативно отразилось на знаниях итальянских школьников в июле этого года писало агентство ANSA со ссылкой на результаты письменных работ по итальянскому языку и математике, проводимых в стране ежегодно Национальным институтом по оценке системы образования и обучения (Invalsa) среди учеников среди учеников средней школы и средней школы второй ступени.

В средней школе 39 процентов ребят не смогли показать «необходимый результат» по итальянскому языку и 45 процентов — по математике. В средней школе второй ступени он соответственно составил 44 процента и 51 процент. Подчёркивалось, что снижение уровня знаний с переходом на дистанционное обучение произошло практически во всех областях Италии и порядка 9,5 процента или 40 тысяч молодых людей возрасте 18-19 лет закончили школу «без надлежащей подготовки».

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