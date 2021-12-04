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Стразы на голове, монохром и детские принты: что мы будем носить в 2022 году, по прогнозу стилистов

Стразы на голове, монохром и детские принты: что мы будем носить в 2022 году, по прогнозу стилистов

Конец года всегда наполнен праздничными хлопотами, но у модников есть и еще одна задача. В разгар зимнего сезона самое время начать планировать свой гардероб на весну и лето. Эксперты и звездные стилисты уже поделились своими прогнозами с американским изданием Instyle. Хорошая новость — советы эти весьма простые, а вещи, вполне возможно, уже найдутся у вас в шкафу. Итак, чем же стоит запастись к новому сезону, рассказываем в нашем материале.

Тиффани Бризено (@tiffbrisenostylist)

Прогноз: головные уборы со стразами

Тиффани Бризено, которая больше всего известна своей работой с Шоном Мендесом, рекомендует делать ставку на приметные аксессуары.

Уже заметно, что эта тенденция стала укрепляться на красных дорожках еще этой осенью, но я думаю, что этот образ останется с нами. Я большая поклонница нестандартного подхода к тканям или украшениям — я называю это "тиара Клеопатры". Вы можете носить такие головные уборы, выпустив пару прядей или полностью покрыв голову. Имейте в виду, что отличный внешний вид — это всегда баланс, так что создавайте остальную часть образа, отталкиваясь от аксессуара. Возможно, стоит подобрать что-то из повседневной одежды и уличной моды, чтобы нейтрализовать этот шик наверху,

— советует Бризено.


Джемма Чан
Louis Vuitton


Эйса Гонсалес


Виктория Шелягова

Микаэла Эрлангер (@micaela)

Прогноз: боди

Микаэла Эрлангер работала с такими знаменитостями, как Мерил Стрип, Люпита Нионго, Сигурни Уивер, Люси Хейл и Шейлин Вудли. Но, к счастью, точно не обязательно быть суперзвездой, чтобы позволить себе ту вещь, что советует стилист, — Микаэла считает, что больше всего в 2022 году нам пригодится боди.

Боди сейчас снова на волне, и они являются идеальным базовым слоем, который можно дополнять — и в сторону вечернего образа, и в сторону повседневного, сохраняя при этом комфорт. Базовый, но элегантный вариант — с тренчем и классическими "челси" на треккерной подошве или лоферами на платформе. Идеально подойдет для ужина или встречи на коктейль с друзьями,

— говорит Эрлангер.


Ким Кардашьян
Белла Хадид
Джиджи Хадид

Стоит отметить, что сочетать боди легко можно и с мини-юбками, без которых в 2022 году всем нам точно не обойтись. Символ 60-х и нулевых триумфально вернулся почти в каждую коллекцию будущего сезона.


Chanel
Coperni

Джейми Франкель (@jamiefrankel)

Прогноз: все одноцветное

Джейми Франкель, которая сотрудничает с Кристи Бринкли, Эдрианом Броуди, Ниной Агдал, Каролиной Курковой, советует подумать не о том, что мы будем носить в 2022 году, а о том как. И здесь главное, на ее взгляд, выдерживать весь образ в одном цвете.

Я думаю, что комбинезоны и однотонная одежда станут важной частью моды в 2022 году. По мере того как мы возвращаемся к нормальной жизни, я думаю, люди захотят выглядеть собранными и стильными, прикладывая к этому минимальные усилия. Сейчас такая жизнь, что есть о чем думать, кроме того, что надеть с утра!

— поделилась мнением Джейми.


Леони Ханне
Дарья Клюкина


Фото street style

Если монотонная палитра на привычных вещах кажется вам скучной, то стоит присматриваться к необычному крою, драпировкам и сочетанию разных фактур.


Chloe
Loewe

Питер Сумеракруз (@p_sumeracruz)

Прогноз: смелые цвета и текстуры

Уверен, что в следующем году мы увидим еще больше ярких цветов, принтов и текстур и будем искать выразительные вещи. Мы смотрим в будущее через оптику позитива во всем, как это уже показали тренды постпандемийного мира,

— считает Сумеракруз, который работает над стилизацией модных съемок.

В точности прогноза можно почти не сомневаться. Например, коллекции Prada и Versace были наполнены вещами с принтами и узорами, и они уже успели стать хитами в инстаграме. Добавьте сюда коллаборацию Gucci x Balenciaga, от которой также без ума все модники, и станет ясно, что пестрые вещи будут нас преследовать в следующем сезоне. 


Кейт Бекинсейл
Сьюзи Лау
Тина Кунаки
Снежана Георгиева


Tory Burch


Фото street style



Микки Фриман (@mickeyboooom)

Прогноз: агендерная одежда и детские принты

В 2022 году мы увидим андрогинные модные тенденции, в частности, женщин в мужских костюмах и мужчин в килтах или плиссированных юбках. Создавая такие образы, женщинам стоит опираться на белые рубашки и ботинки. Представляйте себе Марлен Дитрих. Я верю, что то, что считается мужским и женским с точки зрения моды, будет продолжать меняться, непрерывно сливаясь и приспосабливаясь к тому, что человек выберет для самовыражения в данный момент. В 2022 году в моде также будут мультфильмы и комиксы. Подумайте о коллекции Moschino Джереми Скотта. Люди хотят снова веселиться, и нет ничего лучше ностальгии по детству, мультфильмам, цветным карандашам и комиксам,

— поделился стилист, который работает с Кеке Палмер и Диланом Спроусом.


Ирина Шейк


Белла Хадид


Ирина Шейк на показе Moschino
Джиджи Хадид на показе Moschino
Фото street style



А вы прислушаетесь к советам стилистов?


Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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