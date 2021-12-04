Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

ТОП-5 кооперативных игр на двоих из подписки Game Pass Ultimate

ТОП-5 кооперативных игр на двоих из подписки Game Pass Ultimate


Кооперативные игры на двоих популярны, и у многих игроков они пользуются гораздо большей популярностью, чем соревновательные проекты или кооперативы на большее количество игроков. Большинство кооперативов, в первую очередь, ориентированы на команду из 4 человек, и лидеры студий Xbox даже объясняли, с чем это связано. Но все еще выпускают игры, которые приятно пройти вдвоем — с другом, девушкой, отцом или любым другим близким человеком.

Здесь мы предлагаем ТОП-5 игр из Game Pass Ultimate, в которые идеально играть вдвоем.

Речь идет именно о подписке Game Pass Ultimate, а не просто о Game Pass, поскольку некоторые из представленных ниже проектов включены в EA Play.

It Takes Two


Watch this video on YouTube

Одна из главных игр 2021 года, которая недавно была добавлена в подписку EA Play и Game Pass Ultimate, — это It Takes Two. Проект настолько многообразный и интересный, что его сложно причислить к одному жанру, и он создан для кооперативного прохождения вдвоем. В It Takes Two игроки становятся куклами, которые хотят вернуться в реальный мир, но для этого они должны помириться.

It Takes Two имеет шуточный (но глубокий) сюжет, увлекательный геймплей, хорошо выглядит графически и его рейтинги на уровне в 90 баллов из 100 на сайтах агрегаторов. Эту игру точно нельзя пропускать, если вы ищете проект для кооперативного прохождения.

It Takes Two — Цифровая версия

Играйте за расставшуюся пару, Коди и Мэй, двух людей, волшебством превращенных в кукол. Вместе они попадают в фантастичный мир, где за каждым углом их ждут нежданные засады, и им скрепя сердце приходится спасать свои разрушенные отношения.
Перейти в Microsoft Store

Gears of War (серия)


Watch this video on YouTube

Если хочется чего-то более серьезного и насыщенного экшеном — вся серия Gears of War доступна в подписке Game Pass. Для тех игроков, которые полностью пропустили серию, имеет смысл начать с Gears of War 4 (который является началом новой трилогии), а после перейти к Gears 5.

Если серия понравится, все три первые игры франшизы работают на Xbox по обратной совместимости с Xbox 360, а оригинальная Gears of War даже была перевыпущена в варианте Definitive Edition.

Gears of War 4

Одна из самых успешных серий в истории видеоигр продолжается. Вас ждет новая сага! Джей-Ди Феникс и его друзья Кейт и Дел, чудом уцелевшие, когда их деревня была атакована, должны спасти своих близких и выяснить, что за новый чудовищный враг им противостоит.
Перейти в Microsoft Store

A Way Out


Watch this video on YouTube

Еще одна игра от создателей It Takes Two (Hazelight Studios), но в гораздо более серьезном сеттинге. В A Way Out игрокам предстоит взять на себя роль двух заключенных, которые пытаются сбежать из тюрьмы. Игра совсем не похожа на It Takes Two, здесь игроки тоже должны действовать сообща, но большинство задач направлены на логические решения. Игроки постоянно должны справляться с различными трудностями, чтобы продвинуться дальше по сюжету, и решения порой не столь очевидны, как в It Takes Two.

A Way Out

Создатели игры «Brothers — A Tale of Two Sons» представляют вам «A Way Out», приключение исключительно для совместной игры, в котором вы пом…
Перейти в Microsoft Store

Unravel Two


Watch this video on YouTube

Unravel Two — уже третья игра в этом списке, которая доступна только подписчикам Game Pass Ultimate за счет EA Play. Очередной проект Electronic Arts представляет собой классический пазл-платформер 2.5D. Он хорошо подходит для прохождения в кооперативе с ребенком, но и взрослым интересно играть в Unravel Two. В игре кооператив только локальный, по сети сыграть вдвоем не получится.

Unravel Two

Победитель — D.I.C.E. Премия «Семейная игра года». Когда рвешь связи с прошлым, всегда появляются новые. В Unravel Two вам предстоит создать собственного Ярни. А затем встретить других Ярни в совместной локальной или одиночной игре, подружиться и помогать друг другу.
Перейти в Microsoft Store

Children of Morta


Watch this video on YouTube

Children of Morta — наименее раскрученная и известная игра из этого списка, на которую точно стоит обратить внимание, если вы ищете локальный кооператив и хочется получить не платформер или головоломку, а полноценный «рогалик» с ролевыми элементами. Игра не слишком сложная для любителей жанра, но и простой назвать ее нельзя. Если не отпугивает графический стиль, который используется в Children of Morta, и в целом нравятся «рогалики», в кооперативе Children of Morta точно стоит опробовать.

Children of Morta

Children of Morta – action-RPG с подходом к развитию персонажей в стиле rogue-lite. Вы играете не за одного персонажа, за целую семью необычных героев с разными достоинствами и недостатками. Пробейтесь через орды врагов в подземельях, пещерах и других локациях, созданных с помощью процедурной генерации. Помогите семье Бергсонов противостоять наступающей Скверне.
Перейти в Microsoft Store

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Слезы и зевота в храме: чем они могут быть вызваны
Слезы и зевота в храме: чем они могут быть вызваны
Фил Спенсер считает, что сейчас Xbox смог бы сохранить Bungie
Фил Спенсер считает, что сейчас Xbox смог бы сохранить Bungie
ТОП-5 кооперативных игр на двоих из подписки Game Pass Ultimate
ТОП-5 кооперативных игр на двоих из подписки Game Pass Ultimate
Трейлер-анонс игры MultiVersus был замедлен — в реальности она быстрее
Трейлер-анонс игры MultiVersus был замедлен — в реальности она быстрее
Кириенко предложил увеличить число детских и подростковых психиатров и создать центры для детей с ОВЗ
Кириенко предложил увеличить число детских и подростковых психиатров
Битва образов: лучшее за неделю — от "скелета" Зендаи до дрэг-моды на вечере Vogue
Битва образов: лучшее за неделю — от "скелета" Зендаи до
Алсу появилась на юбилее дочери Киркорова в скромном трикотажном платье цвета зеленой травы
Алсу появилась на юбилее дочери Киркорова в скромном трикотажном
Удмуртский центр сертификации
Удмуртский центр сертификации
Поставки древесины, машиночитаемые доверенности, дорожные сборы и другие блокчейн-инициативы
Поставки древесины, машиночитаемые доверенности, дорожные сборы и
Кастюкевич назвал ключевой задачей "Единой России" исполнение народной программы
Кастюкевич назвал ключевой задачей "Единой России"
Анна Седокова призналась, как сын принял ее нового мужчину
Анна Седокова призналась, как сын принял ее нового мужчину
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 4 декабря 2021 года

Топ на сегодня

К 2024 году «Точки роста» появятся во всех школах Арктики
К 2024 году «Точки роста» появятся во всех школах Арктики
Модный дайджест: от вечеринок в Москве и Майами до праздничной кампании Бейонсе с детьми Риз Уизерспун
Модный дайджест: от вечеринок в Москве и Майами до праздничной
Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2021 года
Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2021 года
Южная Корея отложила введение налога для биткоин-трейдеров
Южная Корея отложила введение налога для биткоин-трейдеров
Иван Ургант рассказал, как любила его бабушка Нина Ургант
Иван Ургант рассказал, как любила его бабушка Нина Ургант

Еще по теме

Подписчики Game Pass Ultimate могут получить «Доктора Хакима» в Apex Legends
Ноябрь стал отличным месяцем Game Pass для подписчиков на PC
EA Play и Game Pass Ultimate празднуют годовщину – подарки для игроков
ТОП-10 самых популярных игр из Game Pass в России прямо сейчас