ТОП-5 кооперативных игр на двоих из подписки Game Pass Ultimate





Кооперативные игры на двоих популярны, и у многих игроков они пользуются гораздо большей популярностью, чем соревновательные проекты или кооперативы на большее количество игроков. Большинство кооперативов, в первую очередь, ориентированы на команду из 4 человек, и лидеры студий Xbox даже объясняли, с чем это связано. Но все еще выпускают игры, которые приятно пройти вдвоем — с другом, девушкой, отцом или любым другим близким человеком.

Здесь мы предлагаем ТОП-5 игр из Game Pass Ultimate, в которые идеально играть вдвоем.

It Takes Two

Одна из главных игр 2021 года, которая недавно была добавлена в подписку EA Play и Game Pass Ultimate, — это It Takes Two. Проект настолько многообразный и интересный, что его сложно причислить к одному жанру, и он создан для кооперативного прохождения вдвоем. В It Takes Two игроки становятся куклами, которые хотят вернуться в реальный мир, но для этого они должны помириться.

It Takes Two имеет шуточный (но глубокий) сюжет, увлекательный геймплей, хорошо выглядит графически и его рейтинги на уровне в 90 баллов из 100 на сайтах агрегаторов. Эту игру точно нельзя пропускать, если вы ищете проект для кооперативного прохождения.

It Takes Two — Цифровая версия

Играйте за расставшуюся пару, Коди и Мэй, двух людей, волшебством превращенных в кукол. Вместе они попадают в фантастичный мир, где за каждым углом их ждут нежданные засады, и им скрепя сердце приходится спасать свои разрушенные отношения.

Gears of War (серия)

Если хочется чего-то более серьезного и насыщенного экшеном — вся серия Gears of War доступна в подписке Game Pass. Для тех игроков, которые полностью пропустили серию, имеет смысл начать с Gears of War 4 (который является началом новой трилогии), а после перейти к Gears 5.

Если серия понравится, все три первые игры франшизы работают на Xbox по обратной совместимости с Xbox 360, а оригинальная Gears of War даже была перевыпущена в варианте Definitive Edition.

Gears of War 4

Одна из самых успешных серий в истории видеоигр продолжается. Вас ждет новая сага! Джей-Ди Феникс и его друзья Кейт и Дел, чудом уцелевшие, когда их деревня была атакована, должны спасти своих близких и выяснить, что за новый чудовищный враг им противостоит.

A Way Out

Еще одна игра от создателей It Takes Two (Hazelight Studios), но в гораздо более серьезном сеттинге. В A Way Out игрокам предстоит взять на себя роль двух заключенных, которые пытаются сбежать из тюрьмы. Игра совсем не похожа на It Takes Two, здесь игроки тоже должны действовать сообща, но большинство задач направлены на логические решения. Игроки постоянно должны справляться с различными трудностями, чтобы продвинуться дальше по сюжету, и решения порой не столь очевидны, как в It Takes Two.

A Way Out

Создатели игры «Brothers — A Tale of Two Sons» представляют вам «A Way Out», приключение исключительно для совместной игры, в котором вы пом…

Unravel Two

Unravel Two — уже третья игра в этом списке, которая доступна только подписчикам Game Pass Ultimate за счет EA Play. Очередной проект Electronic Arts представляет собой классический пазл-платформер 2.5D. Он хорошо подходит для прохождения в кооперативе с ребенком, но и взрослым интересно играть в Unravel Two. В игре кооператив только локальный, по сети сыграть вдвоем не получится.

Unravel Two

Победитель — D.I.C.E. Премия «Семейная игра года». Когда рвешь связи с прошлым, всегда появляются новые. В Unravel Two вам предстоит создать собственного Ярни. А затем встретить других Ярни в совместной локальной или одиночной игре, подружиться и помогать друг другу.

Children of Morta

Children of Morta — наименее раскрученная и известная игра из этого списка, на которую точно стоит обратить внимание, если вы ищете локальный кооператив и хочется получить не платформер или головоломку, а полноценный «рогалик» с ролевыми элементами. Игра не слишком сложная для любителей жанра, но и простой назвать ее нельзя. Если не отпугивает графический стиль, который используется в Children of Morta, и в целом нравятся «рогалики», в кооперативе Children of Morta точно стоит опробовать.

Children of Morta

Children of Morta – action-RPG с подходом к развитию персонажей в стиле rogue-lite. Вы играете не за одного персонажа, за целую семью необычных героев с разными достоинствами и недостатками. Пробейтесь через орды врагов в подземельях, пещерах и других локациях, созданных с помощью процедурной генерации. Помогите семье Бергсонов противостоять наступающей Скверне.

