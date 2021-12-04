Трейлер-анонс игры MultiVersus был замедлен — в реальности она быстрее





Пару недель назад была анонсирована игра MultiVersus, которая представляет собой файтинг от Warner Bros с персонажами DC и различных известных франшиз (игр, мультфильмов, фильмов и так далее). Игроки после дебютного трейлера задались вопросом, почему персонажи в нем движутся так медленно.

В рамках трейлера игра MultiVersus работает в 24 FPS, как заметили игроки, и это очень мало для файтинга. Разработчики проекта прокомментировали данную ситуацию в Twitter, заявив, что к релизу все будет иначе. По словам Тони Хьюна, генерального директора игры MultiVersus, в трейлере специально замедлили игровой процесс:

Трейлер замедлен для большей ясности и лучшего понимания происходящего. Игра работает со скоростью 60 кадров в секунду и быстрее, чем в трейлере. У нас есть много технологий движения, которые делают движения еще быстрее. В будущем мы сделаем больше видео игрового процесса, которые продемонстрируют это.

Отметим, что Тони Хьюн указывает работу игры MultiVersus в 60 FPS, при этом не обозначая игровые платформы. Напомним, что файтинг выходит не только на next-gen консолях, но и на приставках прошлого поколения — Xbox One и Playstation 4.

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