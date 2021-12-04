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Участники Xbox FanFest смогут раньше посмотреть Power On: The History of Xbox

Участники Xbox FanFest смогут раньше посмотреть Power On: The History of Xbox


Xbox FanFest — программа, организованная для фанатов Xbox, которые хотят, в том числе, иметь доступ к эксклюзивным материалам. Сегодня Microsoft разослала участникам Xbox FanFest новость, что их ждет в качестве приятного бонуса возможность посмотреть шоу Power On: The History of Xbox на день раньше остальных пользователей.

Шоу Power On: The Story of Xbox для всех игроков станет доступно 13 декабря. А участники Xbox FanFest смогут посмотреть его уже 12 декабря. В письме Microsoft отмечает, что 6 декабря пришлет информацию о том, где и когда смотреть шоу участникам FanFest раньше других. На FanFest еще можно зарегистрироваться — по этой ссылке.

Напомним, что Power On: The Story of Xbox — это документальное шоу, которое расскажет в деталях об истории появления Xbox. Компания Microsoft обещает, что в рамках этого 6-серийного шоу игроки узнают некоторые подробности, которые ранее нигде не раскрывались.


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По материалам: newxboxone

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