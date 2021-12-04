Удмуртский центр сертификации

Роман Иванов

Разрешительная документация – важный процесс, в котором нельзя допускать оплошностей. Именно поэтому Удмуртский центр сертификации udmucs.ru функционирует для своих клиентов с 2002 года. Это первая организация в своем роде во всей республике, который совершает столь широкий спектр услуг для тех, кому требуется проведение сертификация разнообразных продуктов и товаров.

Каждый из работников, кто работает в центре сертификации в Удмуртской Республике, имеет специализированное высшее образование. Сотрудники регулярно проходят квалификацию, а также зарегистрированы в личном кабинете Федеральной службы. Данная возможность позволяет каждому работнику Удмуртского центра сертификации ежегодно проходить обязательную сертификацию.

Удмуртский центр сертификации – первый во всем Приволжском Федеральном округе, который, начиная с 2002 года, занимает лидирующее положение на рынке подобных услуг. Клиенты, которые обращаются в центр сертификации получают качественную поддержу и консультацию, надежное оформление документов под ключ.

Для того чтобы оформить качественный сертификат соответствия, Удмуртский центр предоставляет следующие услуги:

Первый этап. Подробная консультация со специалистом, который рассказывает о процессе процедуры. В этот момент Вы узнаете обо всех нюансах оформления необходимых сертификатов.

Второй этап. Оформление заявки. Для того чтобы оформить соответствующую документацию, клиентам помогает специалист. Качественное оформление документов помогает дальнейшему функционированию с подбором кодов и оптимизацией образцов.

Третий этап. Подбор кодов ТН ВЭД. Евразийский экономический союз является классификатором товаров во внешней экономике, что позволяет проводить таможенные операции.

Четвертый этап. Подбор нормативной документации для сертификатов. В случае, если у клиента ее нет, то сотрудники компании самостоятельно разрабатывают соответствующие документы.

Пятый этап. Отправка продукции в аккредитованные лаборатории. Там происходят индивидуальные испытания для каждого продукта.

Шестой этап. Бесплатная доставка оригиналов готовых документов в офис клиента.

Почти 20 лет опыта работы в данной сфере помогают Удмуртскому центру сертификации оформить разрешительные документы различной сложности. Начиная от сертификатов соответствия, заканчивая специализированными декларациями – сотрудники лучшего центра республики готовы Вам помочь!