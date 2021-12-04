Ульяновский пенсионер пожаловался в полицию на друзей, укравших у него кастрюлю супа

Вадим Карасев

В Ульяновске 72-летний мужчина обратился в полицию, пожаловавшись на укравших у него еду друзей 49 и 52 лет, сообщает портал 73online.ru.

Курьезный инцидент произошел в общежитии Засвияжья. К местному жителю зашли в гости двое безработных приятелей, чтобы выпить.



После продолжительного застолья мужчины вышли в коридор, решив отправиться к 72-летнему соседу, чтобы попросить денег в долг. Однако пенсионер не особо обрадовался визиту, отказав помочь ранее судимым друзьям.

Возмущенные приятели решили не уходить от пенcионера с пустыми руками, забрав стоявшие на столе сливки, кастрюлю с супом и банку тушенки.

Оставшись без еды, 72-летний мужчина обратился в полицию. Участковый в результате задержал злоумышленников, на них было заведено уголовное дело за грабеж.

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