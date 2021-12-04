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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 53,7%

Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 53,7%

Вакцинация против ковида первым компонентом проведена в России более 72 миллиона раз, двумя компонентами — почти 64 миллиона раз. Уровень коллективного иммунитета в стране достиг 53,7%, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на вице-премьера России Татьяну Голикову.

«По состоянию на 3 декабря вакцинация первым компонентом проведена 72 078 412 раз, вакцинация полного цикла — 63 961 690 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 53,7%», — рассказала вице-премьер.

Необходимый уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции достигнут в Севастополе: там этот показатель составляет 80,8%. Уровень выше 72% зафиксирован в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Карелии, Туве и на Чукотке. По данным сайта стопкоронавирус.рф на 3 декабря, в Иркутской области уровень коллективного иммунитета составляет 43,6%. Полную вакцинацию прошел 884 971 человек.

Голикова отметила, вирус продолжает распространяться. И прививаться нужно как можно скорее. Роспотребнадзор ранее уточнял, что для достижения коллективного иммунитета в России необходимо провакцинировать не менее 80% взрослого населения. По словам Голиковой, это более 90 миллионов человек.

На 3 декабря, в Иркутской области за сутки коронавирусом заболели 602 человека. Выздоровело 282 пациента, умерли 29 больных COVID-19

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По материалам: irk

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