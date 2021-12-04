В Chernobylite на Xbox исправили проблемы с сохранениями и памятью
Релиз Chernobylite на приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоялся в конце сентября. Игроки на консолях Xbox с момента релиза жаловались на ряд проблем, среди которых потеря сохранений и общая нестабильная работа проекта. Разработчики выпустили обновление, которое должно их исправить.
На официальном сайте разработчики Chernobylite приводят следующий список решенных проблем:
Исправлены проблемы с повреждением сохранений
Исправлены сбои памяти
Исправлена ошибка, из-за которой игрок падал с карты после начала тренировки с Сашко (Идеальный паркур).
Исправлен глюк с Козловым в запоминании последовательности миссии «Цепная реакция».
Исправлены редкие сбои, вызванные нехваткой памяти консоли, когда игрок просматривает записи, держа в руке Enviro Analyzer.
Различные исправления стабильности
Теперь игра должна работать стабильнее на Xbox Series X | S и Xbox One. Напомним, что для Chernobylite уже анонсирована продолжительная поддержка и несколько DLC.
Chernobylite
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