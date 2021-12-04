В Chernobylite на Xbox исправили проблемы с сохранениями и памятью





Релиз Chernobylite на приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоялся в конце сентября. Игроки на консолях Xbox с момента релиза жаловались на ряд проблем, среди которых потеря сохранений и общая нестабильная работа проекта. Разработчики выпустили обновление, которое должно их исправить.

На официальном сайте разработчики Chernobylite приводят следующий список решенных проблем:

Исправлены проблемы с повреждением сохраненийИсправлены сбои памятиИсправлена ​​ошибка, из-за которой игрок падал с карты после начала тренировки с Сашко (Идеальный паркур).Исправлен глюк с Козловым в запоминании последовательности миссии «Цепная реакция».Исправлены редкие сбои, вызванные нехваткой памяти консоли, когда игрок просматривает записи, держа в руке Enviro Analyzer.Различные исправления стабильности

Теперь игра должна работать стабильнее на Xbox Series X | S и Xbox One. Напомним, что для Chernobylite уже анонсирована продолжительная поддержка и несколько DLC.

Chernobylite

Отправляйтесь в невероятно реалистичную зону отчуждения Чернобыльской АЭС, воссозданную с помощью 3D-сканеров, и погрузитесь в нелинейную историю о поисках правды.

Перейти в Microsoft Store