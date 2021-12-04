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В Chernobylite на Xbox исправили проблемы с сохранениями и памятью

В Chernobylite на Xbox исправили проблемы с сохранениями и памятью


Релиз Chernobylite на приставках Xbox One и Xbox Series X | S состоялся в конце сентября. Игроки на консолях Xbox с момента релиза жаловались на ряд проблем, среди которых потеря сохранений и общая нестабильная работа проекта. Разработчики выпустили обновление, которое должно их исправить.

На официальном сайте разработчики Chernobylite приводят следующий список решенных проблем:



Исправлены проблемы с повреждением сохранений



Исправлены сбои памяти



Исправлена ​​ошибка, из-за которой игрок падал с карты после начала тренировки с Сашко (Идеальный паркур).



Исправлен глюк с Козловым в запоминании последовательности миссии «Цепная реакция».



Исправлены редкие сбои, вызванные нехваткой памяти консоли, когда игрок просматривает записи, держа в руке Enviro Analyzer.



Различные исправления стабильности

Теперь игра должна работать стабильнее на Xbox Series X | S и Xbox One. Напомним, что для Chernobylite уже анонсирована продолжительная поддержка и несколько DLC.

Chernobylite

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По материалам: newxboxone

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