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В Майкопе появятся еще два школьных технопарка «Кванториум»

В Майкопе появятся еще два школьных технопарка «Кванториум»

В Майкопе появятся еще два школьных технопарка «Кванториум» Минпросвещения России, сообщает пресс-служба Администрации города Майкопа. 

Об этом заявил министр образования и науки Адыгеи Анзаур Керашев во время посещения школьного технопарка «Кванториум» Минпросвещения России, работающего на базе средней школы № 17 города Майкопа. Технопарк создан в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». На его создание было выделено свыше 21 миллиона рублей из федерального и республиканского бюджетов.

Анзаур Керашев отметил, что это первая школа в Майкопе, на базе которой реализован подобный масштабный проект.

«С появлением школьного «Кванториума» поддерживать одаренных детей станет проще. Можно будет вести полноценную подготовку наших школьников к олимпиадам и конкурсам, помогать раскрыть талант в самых разных направлениях. В скором будущем мы планируем реализовать подобные проекты на базе лицея № 35 и ханской школы № 23», – сказал Анзаур Керашев.

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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