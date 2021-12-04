В Минтрансе опровергли введение ограничений для личных авто в рамках Транспортной стратегии

12:22 Автор: Виктория Карташева

Источник: ТАСС

Транспортная стратегия России до 2035 года не содержит в себе ограничений использования всех видов транспорта, включая личные автомобили. Об этом заявили в пресс-службе Минтранса, передаёт ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что утверждённая Правительством Транспортная стратегия предполагает «безальтернативное» ограничение использования россиянами личных автомобилей в пользу общественного транспорта.

«Транспортная стратегия России до 2035 года не предполагает никаких ограничений использования личных авто. Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — отметили в министерстве.





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При этом подчёркивается, одной из ключевых задач стратегии является более интенсивное развитие доли использования общественного транспорта в городах, поскольку его развитие является одним из главных инструментов повышения качества городской среды.

В конце ноября Правительство приняло Транспортную стратегию до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Документ в том числе подразумевает цифровизацию отрасли: оцифровку инфраструктуры, создание цифрового профиля пассажира и другие инициативы.

#транспорт #в регионах

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