В ноябре хешрейт Ethereum обновил исторический максимум

12 ноября хешрейт сети Ethereum (сглаженный семидневной скользящей средней) достиг рекордной отметки 818,39 TH/s. Это произошло вскоре после преодоления ценой ETH уровня $4700, говорится в свежем аналитическом отчете ForkLog.

Динамика хешрейта Ethereum, h/s. Данные: отчет ForkLog.

Коррелирующий с ценой хешрейт биткоина в ноябре снизился на 8,4%. По итогам месяца первая криптовалюта подешевела на 7,14%, нарушив привычную для конца года динамику.

Динамика хешрейта биткоина с начала года, EH/s. Данные: отчет ForkLog.

Наибольшая доля в хешрейте цифрового золота пришлась на AntPool, однако в середине ноября в лидеры ненадолго вышел американский майнинговый пул Foundry — в моменте его доля превысила 21%.

Крупнейшие пулы по добыче биткоина. Данные: отчет ForkLog.

По итогам последнего перерасчета (28 ноября) сложность майнинга биткоина снизилась на 1,49%.





На фоне хайпа вокруг NFT, токенов метавселенных и роста DeFi в целом средняя комиссия за Ethereum-транзакцию в начале ноября преодолела рубеж в $60.

В первой половине месяца средняя комиссия за биткоин-транзакцию находилась преимущественно в диапазоне $3-$4. После активации обновления Taproot показатель лишь раз превысил отметку $3 (20 ноября), находясь преимущественно на уровне $2,50.

Динамика средней комиссии за BTC- и ETH-транзакцию. Данные: отчет ForkLog.

Ноябрьский объем добычи Ethereum-майнеров также установил рекорд — $3,59 млрд. Поступления от комиссий за ETH-транзакции составили более половины от общего дохода — $1,82 млрд.

Доходы Ethereum-майнеров по месяцам, млн $. Данные: отчет ForkLog.

Биткоин-майнеры добыли цифрового золота на $1,68 млрд — на 2% меньше показателя октября. Доля поступлений от комиссий в общем доходе составляет всего 1,48%.

Доходы биткоин-майнеров по месяцам, млн $. Данные: отчет ForkLog.

Напомним, аналитики Arcane Research заявили о значительном уменьшении давления продаж майнеров на рынок биткоина после состоявшегося в мае 2020 года третьего халвинга.



