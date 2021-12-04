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В ноябре хешрейт Ethereum обновил исторический максимум

В ноябре хешрейт Ethereum обновил исторический максимум


12 ноября хешрейт сети Ethereum (сглаженный семидневной скользящей средней) достиг рекордной отметки 818,39 TH/s. Это произошло вскоре после преодоления ценой ETH уровня $4700, говорится в свежем аналитическом отчете ForkLog.


Динамика хешрейта Ethereum, h/s. Данные: отчет ForkLog.

Коррелирующий с ценой хешрейт биткоина в ноябре снизился на 8,4%. По итогам месяца первая криптовалюта подешевела на 7,14%, нарушив привычную для конца года динамику.


Динамика хешрейта биткоина с начала года, EH/s. Данные: отчет ForkLog.

Наибольшая доля в хешрейте цифрового золота пришлась на AntPool, однако в середине ноября в лидеры ненадолго вышел американский майнинговый пул Foundry — в моменте его доля превысила 21%.


Крупнейшие пулы по добыче биткоина. Данные: отчет ForkLog.

По итогам последнего перерасчета (28 ноября) сложность майнинга биткоина снизилась на 1,49%.




На фоне хайпа вокруг NFT, токенов метавселенных и роста DeFi в целом средняя комиссия за Ethereum-транзакцию в начале ноября преодолела рубеж в $60.


В первой половине месяца средняя комиссия за биткоин-транзакцию находилась преимущественно в диапазоне $3-$4. После активации обновления Taproot показатель лишь раз превысил отметку $3 (20 ноября), находясь преимущественно на уровне $2,50.


Динамика средней комиссии за BTC- и ETH-транзакцию. Данные: отчет ForkLog.

Ноябрьский объем добычи Ethereum-майнеров также установил рекорд — $3,59 млрд. Поступления от комиссий за ETH-транзакции составили более половины от общего дохода — $1,82 млрд.


Доходы Ethereum-майнеров по месяцам, млн $. Данные: отчет ForkLog.

Биткоин-майнеры добыли цифрового золота на $1,68 млрд — на 2% меньше показателя октября. Доля поступлений от комиссий в общем доходе составляет всего 1,48%.


Доходы биткоин-майнеров по месяцам, млн $. Данные: отчет ForkLog.

Напомним, аналитики Arcane Research заявили о значительном уменьшении давления продаж майнеров на рынок биткоина после состоявшегося в мае 2020 года третьего халвинга.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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