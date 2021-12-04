В приходе омикрон-штамма COVID-19 увидели признаки конца пандемии

Вадим Карасев

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ Владимир Никифоров заявил, что появление нового, более заразного омикрон-штамма SARS-CoV-2 может свидетельствовать о скором конце пандемии.

В эфире радиостанции "Говорит Москва" Никифоров подчеркнул: хотя эта вариация вируса и легко распространяется, течение болезни с ней стало значительно легче — она не дает тяжелых поражений легких и в целом меньше отражается на здоровье.

"Я думаю, что, может быть, это начало конца этого кошмара. Хотелось бы думать, что это первый звоночек того, что вирус начал отступать. Он будет охватывать больше населения, но при этом он становится более легким", — сказал он.

Специалист считает, что, если так пойдет и дальше, COVID-19 "скатится" в область обычных сезонных респираторных инфекций.

Как сообщал Ruposters, ранее со схожим, но более осторожным наблюдением выступил врач из ЮАР, где наблюдается вспышка омикрон-штамма. Он сравнил его симптомы с симптомами обыкновенного гриппа, указал на легкое течение болезни у наблюдаемых пациентов, но призвал не делать преждевременных выводов.

Ранее из-за возможной опасности "омикрона" власти Греции ввели обязательную вакцинацию для граждан старше 60 лет и ежемесячные взыскания для тех из них, кто откажется прививаться от коронавирусной инфекции. Непривитые должны будут платить каждый месяц административный штраф в размере €100.