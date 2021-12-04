В Усть-Илимке предстанет перед судом мужчина за поджог квартиры с матерью и сестрой

Следователи Усть-Илимска завершили расследование уголовного дела с отношении 39-летнего местного жителя. Его обвиняют в покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества.

По версии следствия, в феврале 2021 года мужчина приехал из Братска в гости к матери и сестре. Они поссорились, и он ушел. Вернувшись в квартиру позже, он облил бензином стены коридора и вещи, а также плеснул горючее на мать и сестру. Затем он совершил поджог и скрылся.

Пострадавшим удалось спастись. Подозреваемого задержали и арестовали. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.