В Забайкалье стартовал юнармейский марафон

В Забайкалье стартовал краевой военно-патриотический проект для школьников «Юнармейский марафон», сообщает Министерство образования и науки Забайкальского края.

На базе детского технопарка Забайкальского края прошло торжественное мероприятие по вступлению 15 юных школьников города Читы в ряды патриотического движения «Юнармия».

«Новый виток в развитии системы военно-патриотического воспитания Забайкалья связан с указом президента РФ Владимира Путина о создании в феврале 2016 года Всероссийского движения «Юнармия». Так, на базе поста № 1 города Читы был создан первый юнармейский отряд. За пять лет в ряды юных патриотов вступили более 12 тысяч забайкальских детей», – отметила заместитель губернатора Забайкальского края Аягма Ванчикова.

«Юнармейский марафон» продлится до 15 декабря. Церемония награждения победителей марафона состоится 17 декабря на краевой юнармейской елке.

В Забайкальском крае работает 21 местное отделение и 361 юнармейский отряд, объединяющие более 12 тысяч школьников.

Движение «Юнармия» создано по инициативе Министерства обороны Российской Федерации и поддержано президентом России. Оно призвано объединить все организации, занимающиеся допризывной подготовкой граждан.

Цель движения – вызвать интерес у подрастающего поколения к географии и истории России и ее народов, героям, выдающимся ученым и полководцам. Вступить в «Юнармию» может любой школьник, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Участники движения в свободное от учебы время будут вести работу по сохранению мемориалов, обелисков, нести вахты памяти у Вечного огня, заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях.