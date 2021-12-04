Видео: Как работает Xbox Cloud Gaming на Hololens в дополненной реальности





Очки смешанной реальности Hololens пока остаются крайне дорогим устройством, которое не поступало в массовую продажу. Уже вышли две модели Hololens, и, в основном, они являются устройством для разработчиков и специалистов узких областей.

Но Hololens можно использовать и для игр, в том числе, для игр из Game Pass. В сети появилось видео, которое показывает, как работает Xbox Cloud Gaming на Hololens 2. В качестве примера используется игра No Man’s Sky. Ниже можно посмотреть это видео в двух частях.

Xcloud on Hololens 2 - Part 2 pic.twitter.com/Tn0Jrw1UGc — Idle Sloth (@IdleSloth84) December 2, 2021



Напомним, что Xbox Cloud Gaming может работать в любом браузере. Именно через браузер его и запустили на Hololens.