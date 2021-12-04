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Видео: Как работает Xbox Cloud Gaming на Hololens в дополненной реальности

Видео: Как работает Xbox Cloud Gaming на Hololens в дополненной реальности


Очки смешанной реальности Hololens пока остаются крайне дорогим устройством, которое не поступало в массовую продажу. Уже вышли две модели Hololens, и, в основном, они являются устройством для разработчиков и специалистов узких областей.

Но Hololens можно использовать и для игр, в том числе, для игр из Game Pass. В сети появилось видео, которое показывает, как работает Xbox Cloud Gaming на Hololens 2. В качестве примера используется игра No Man’s Sky. Ниже можно посмотреть это видео в двух частях.


Напомним, что Xbox Cloud Gaming может работать в любом браузере. Именно через браузер его и запустили на Hololens.

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По материалам: newxboxone

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Видео: Как работает Xbox Cloud Gaming на Hololens в дополненной реальности
Видео: Как работает Xbox Cloud Gaming на Hololens в дополненной
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