Вулкан Семеру в Индонезии начал извергать клубы дыма и пепла

18:52 Автор: Виктория Карташева

Вулкан Семеру, который расположен в индонезийской провинции Восточная Ява (острова Ява) в субботу, 4 декабря, начал извергать горячие облака дыма и пепла. Об этом сообщается в Twitter национального агентства Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

Семеру является самым высоким вулканом острова Ява — его высота составляет 3676 метров. С 1967 года он постоянно активен, вулкан извергает клубы дыма, пепла и пирокластического материала с интервалом 20-30 минут.

Усиление активности вулкана было зарегистрировано примерно в 15:20 по местному времени (11:20 мск). Высота выбросов составила более 12 тысяч метров.

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В агентстве призвали граждан, живущих недалеко от подножия вулкана, эвакуироваться, сообщает CNN Indonesia. Также отмечается, что сотрудники местного отделения агентства по смягчению последствий стихийных бедствий выехали к месту возможного извержения вулкана для наблюдения за ситуацией, сбора данных и проведения эвакуации.

Как сообщили ТАСС, по меньшей мере один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии.

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