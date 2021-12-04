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Вулкан Семеру в Индонезии начал извергать клубы дыма и пепла

Вулкан Семеру в Индонезии начал извергать клубы дыма и пепла

18:52  Автор: Виктория Карташева



Вулкан Семеру, который расположен в индонезийской провинции Восточная Ява (острова Ява) в субботу, 4 декабря, начал извергать горячие облака дыма и пепла. Об этом сообщается в Twitter национального агентства Индонезии по смягчению последствий стихийных бедствий.

Семеру является самым высоким вулканом острова Ява — его высота составляет 3676 метров. С 1967 года он постоянно активен, вулкан извергает клубы дыма, пепла и пирокластического материала с интервалом 20-30 минут.  

Усиление активности вулкана было зарегистрировано примерно в 15:20 по местному времени (11:20 мск). Высота выбросов составила более 12 тысяч метров. 

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В агентстве призвали граждан, живущих недалеко от подножия вулкана, эвакуироваться, сообщает CNN Indonesia. Также отмечается, что сотрудники местного отделения агентства по смягчению последствий стихийных бедствий выехали к месту возможного извержения вулкана для наблюдения за ситуацией, сбора данных и проведения эвакуации.

Как сообщили ТАСС, по меньшей мере один человек погиб в результате извержения вулкана Семеру в Индонезии.



#происшествия


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По материалам: pnp.ru

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