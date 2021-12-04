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Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2021 года

Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2021 года

Важный православный праздник верующие отметят 4 декабря. Введение во храм Пресвятой Богородицы — день искренних молитв, просьб о помощи в насущных делах и очищения душ от негатива.


Православный праздник входит в список двунадесятых, и его отмечают особенно. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют начать день с искренних молитв и обязательно обратиться к Богородице, чтобы получить ее защиту и покровительство.

Традиции праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы

По традиции в день праздника служат торжественную службу, на которой присутствуют верующие, вознося общие молитвы. Тем, кто не сможет посетить церковь, священнослужители рекомендуют помолиться дома перед святыми ликами и зажечь освященную свечу.

Еще одна добрая традиция праздника — обед, на который приглашают близких родственников. Важно помнить, что в этот день идет Рождественский пост, а значит, пища должна быть скромной и постной. Такие трапезы помогают укрепить семейные узы и заручиться поддержкой Богородицы.

4 декабря приветствуются добрые поступки и бескорыстная помощь. Любые дела, которые помогут близким или незнакомым, будут помогать духовному росту и развитию.


В день праздника важно помнить о том, что нельзя потакать дурным привычкам, ссориться или браниться. День проводят в молитвах и раскаянии, чтобы очистить души от негатива и заручиться покровительством высших сил.

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По материалам: dailyhoro.ru

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