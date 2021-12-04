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Wasteland 3 ставит новые рекорды по количеству активных игроков

Wasteland 3 ставит новые рекорды по количеству активных игроков


Wasteland 3 вышла больше года назад, и для нее уже даже выпустили все обещанные DLC (The Battle of Steeltown и Cult of the Holy Detonation). Однако это не мешает ей наращивать аудиторию, о чем сообщает Брайан Фарго — руководитель студии InXile Entertainment.

В Twitter Фарго сообщил, что игра Wasteland 3 «в последние несколько дней» набрала «больше всего одновременных игроков», чем когда-то ранее. Как отмечает Брайан Фарго, студии нравится, что люди продолжают открывать для себя игру и получать от нее удовольствие. Точную информацию по количеству активных игроков в Wasteland 3 руководитель InXile Entertainment не уточнил.


Напомним, что игра Wasteland 3 доступна в подписке Game Pass. Проект не получил оптимизацию до Xbox Series X | S, но игра поддерживает на новых приставках Microsoft функцию FPS Boost.

Wasteland 3

В Wasteland 3 судьба Аризоны неразрывно связана с судьбой Колорадо. Вы — пустынный рейнджер и ведёте безнадёжную борьбу за спасение своей лю…
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По материалам: newxboxone

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