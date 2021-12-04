World of Warcraft для Xbox точно не анонсируют на The Game Awards 2021





Вокруг мероприятия The Game Awards 2021, которое пройдет на следующей неделе, в последнее время много разговоров. Ходят самые разнообразные слухи о том, что могут анонсировать или показать в рамках этого события, и предстоящие анонсы выглядят даже интереснее награждения номинантов. Один из слухов, который появился еще в середине ноября, касался возможного анонса World of Warcraft для Xbox в рамках The Game Awards 2021. Теперь же можно точно сказать, что этого не произойдет.

Джефф Кейли, руководитель The Game Awards, официально объявил через Twitter, что Activision Blizzard не будет на мероприятии в этом году. Связано это со скандалами, которые развились вокруг компании и Бобби Котика (генерального директора) лично. Как считает Джефф Кейли, The Game Awards — это «время празднования для этой [игровой] индустрии, самой большой формы развлечений в мире. Ни в какой компании или сообществе нет места жестокому обращению и харассменту».

Beyond its nominations, I can confirm that Activision|Blizzard will not be a part of this year’s #TheGameAwards — Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 4, 2021



Напомним, ранее Microsoft в лице Фила Спенсера отмечала, что подразделение Xbox «пересматривает отношения» с Blizzard. Джефф Кейли также заявил, что если у Activision Blizzard есть новинки — она потом сама их в какой-то момент анонсирует.