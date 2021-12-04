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Xbox и Лос-Анджелес Лейкерс выпустили лимитированный набор

Xbox и Лос-Анджелес Лейкерс выпустили лимитированный набор


Microsoft в последние месяцы проводит огромное количество коллабораций с самыми разными брендами — от модных домов, вроде Gucci, до производителей мыла. Стало известно об очередной коллаборации, на сей раз с баскетбольным клубом Лос-Анджелес Лейкерс.

Совместно с баскетбольным клубом подразделение Xbox представило набор Lakers 117 Master Chief Jersey Bundle. В него входит майка с номером 117, фигурка Мастера Чифа и лимитированный геймпад Xbox. Такой набор можно будет приобрести за $139,99 и только в одном месте — в магазине Лейкерс в Лос-Анджелесе.

Не уточняется, в каком количестве выпущены такие наборы, созданные в коллаборации Xbox и Лос-Анджелес Лейкерс.

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По материалам: newxboxone

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