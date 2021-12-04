Загитова показала себя в горячем бикини. TikTok заблокировал ее откровенное видео

Вадим Карасев

19-летняя Алина Загитова похвасталась своей фигурой, опубликовав пикантное видео в бикини черного цвета. Однако откровенный ролик заблокировали в TikTok, сообщает Cosmopolitan.

Прилетевшая в Дубай фигуристка понежилась на солнышке на местном пляже, примерив горячий образ.

Звезда выложила в TikTok ролик, на котором она демонстрирует плоский животик в черном купальнике, потанцевав перед камерой и проведя пальцами по своему телу.

Тем не менее девушка столкнулась вскоре с волной критики. Недоброжелатели попрекнули спортсменку за развязное поведение, свойственное популярным инстадивам.

После этого видео Загитовой оказалось недоступным в популярной среди молодежи соцсети — ее администраторы заблокировали танец фигуристки якобы из-за того, что та нарушила правила сообщества.

"TikTok, ты чего?" — пожаловалась Загитова, прокомментировав блокировку видео . Тем не менее поклонники опубликовали откровенное видео Загитовой на Youtube.

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