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Зара приехала на 10-летие дочки Киркорова с сыновьями в деловых костюмах с галстуками

Зара приехала на 10-летие дочки Киркорова с сыновьями в деловых костюмах с галстуками
Певица Зара накануне побывала вместе с сыновьями на шикарном празднике, который устроил Филипп Киркоров на 10-летие своей дочери Аллы –Виктории. В пятницу, 3 декабря, певец и продюсер Филипп Киркоров закатил пышное празднование десятилетия своей дочки Аллы-Виктории. Отметить это событие семья артиста решила в загородном дворце, как следует его украсив и сопроводив спецэффектами. Алла-Виктория предстала на празднике в образе героини Disney Круэллы. Среди приглашенных гостей была и певица Зара с сыновьями.
Зара и Алла-Виктория Киркорова Известная певица Зара растит двоих детей. Старшему сыну звезды Даниилу 11 лет, а младшему Максиму 9 лет. Филипп Киркоров пригласил артистку с наследниками на торжество, посвященное 10-летию дочери Аллы-Виктории. Сыновья певицы для такого мероприятия решили надеть стильные деловые костюмы. Даниил и Максим дополнили образ галстуком. А звездная мама выбрала платье в пол с расшитым верхом.
Зара с сыновьями «Сыновья сказали: «Мама, ты похожа на принцессу!» Приятно😌», поделилась Зара. «Правильно сказали. И сыновья как принцы. Красивые 👍», «Какие красивые и мальчики! И вы, Зара!!!», «Красивые оочень!🔥», «Очень красивая семья ❤️❤️», «Мама Зара - красавица, а мальчики вообще супер джентльмены!!!», «С возрастом мальчишки так похожи друг на друга становятся. Красавцы, загляденье просто», «Мама - принцесса, сыновья - принцы», «Всегда восхищаюсь вашими мальчиками. Видно, что очень воспитанные и умные», «Так и есть, да ещё в окружении таких мальчиков», — откликнулись подписчики в Instagram.
Зара с сыновьями Напомним, дети Зары появились на свет во втором браке звезды с Сергеем Ивановым (начальником Управления фармации Департамента здравоохранения города Москвы). В 2016 году родители мальчиков развелись. Ранее певица была замужем за сыном экс-губернатора Санкт-Петербурга Валентины Матвиенко, вице-президентом по информационным технологиям банка «Санкт-Петербург» Сергеем Матвиенко. В многочисленных интервью прессе Зара не раз подчеркивала, что к своим бывшим относится с огромным уважением.
Сыновья Зары, Филипп и Алла-Виктория Киркоровы
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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