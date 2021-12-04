Жена и дочь Олега Газманова пришли на юбилей наследницы Киркорова в одинаковых нарядах

52-летняя супруга музыканта Олега Газманова и его дочь, которой скоро исполнится 18 лет, надели одинаковые мини-платья и белые парики на юбилейный день рождения Аллы-Виктории Киркоровой. Накануне, 3 декабря, Филипп Киркоров организовал роскошную вечеринку в честь 10-летия дочери. Гостей предупредили, что на празднике будет действовать дресс-код. Жена и дочь певца Олега Газманова тщательно подготовились к мероприятию. Они примерили образы главной героини фильма «Круэлла». Марина и Марианна Газмановы выбрали одинаковые черные платья с отделкой кружевом, а еще надели парики.Марина Газманова с дочерью Марианной «Если принимаешь приглашения на мероприятие, посвященное 10 летию любимой дочери от самого короля эпатажа, будь добр соответствовать его глобальному размаху и заявленному дресс-коду «Круэлла». Вуаля, мы в образе мчим на день рождение к дочери Киркорова Алле-Виктории. Спасибо моей малышке Марианне за компанию»,— рассказала жена Олега Газманова. «Девочки, какие же вы прекрасные. ❤️❤️❤️», восхитилась Валерия. «Ты была неотразима сегодня! Гран-При за Лучший дресс-код вечера - принадлежит тебе!!! 👏👏👏👏👏Браво!!», восхитился женой Газманова сам Филипп Киркоров.Марина Газманова с дочерью Марианной «Такое ощущение будто вы сестра😍 как же хорошо выглядите », «Какие вы красивые 🔥», «Какие вы сногсшибательные от вас глаз не оторвать 😍», «Суперстильно! Красиво!», «Класс! Две королевы👑», «Очень эффектно! Браво!👏👏👏», «Какие вы шикарные. Мне нравятся ваши образы ❤️», «Чудо, как хороши», «Какие красивые вы 😍 образы огонь 🔥», «Как эпатажно, красиво», «Восторг! Очень красивые девушки», «Вот это да! Шикарно», — откликнулись поклонники в Instagram.Филипп Киркоров с дочерью-именинницей и Марина Газманова с детьми Напомним, дочери Олега Газманова скоро исполнится 18 лет. Марианна в этом году дебютировала на Балу Tatler. Девушка усердно готовилась к мероприятию. Ей удалось впечатлить гостей. Марианна блистала в алом платье от Valentin Yudashkin. Звездные родители, конечно же, присутствовали на Балу. Братья девушки Родион и Филипп тоже были рядом. Вся семья очень гордится Марианной.