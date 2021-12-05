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5 декабря проходят выборы в трех муниципалитетах Иркутской области

5 декабря проходят выборы в трех муниципалитетах Иркутской области. Выбирают глав муниципалитетов а Мамско-Чуйском и Куйтунском района. Также проходят выборы в думу МО «Александровск». Об этом сообщает пресс-служба избиркома Иркутской области.

В выборах главы Луговского МО Мамско-Чуйского района участвуют самовыдвиженцы Алексей Ушаков, Андрей Попов и от ЛДПР Татьяна Редких. На пост главы Алкинского МО Куйтунского района претендуют Павел Гусев от ЛДПР, Юрий Михалев от «Единой России», самовыдвиженец Александр Павловец и от КПРФ Юрий Слайковский. На довыборах в думу МО «Александровск» зарегистрированы от ЛДПР Мария Соловьева, Нина Пушкова, Алексей Щербаков, а также от «Единой России» Светлана Ахмедзьянова и Ольга Гусева.

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По материалам: irk

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