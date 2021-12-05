Алла Пугачева была хорошим собутыльником, заявил известный музыкант

Александр Левшин считает, что певица Алла Пугачева должна петь на сцене, а не сидеть дома. Левшин работал с Аллой Борисовной в группе «Рецитал». Музыкант и сейчас восхищается талантом артистки. Однако то, что Пугачева оставила сцену, сильно печалит ее старого коллегу. Александр Левшин проработал с Примадонной почти 30 лет. Он уверен, что Пугачева — уникальная певица. И факт того, что она сменила образ жизни, став домашней «кошечкой», огорчает его. «Мы какое-то время перезванивались, я уговаривал ее продолжить работу. Пугачева должна жить на сцене, а она разыграла историю с семьей, детьми, замком. Думаю, перебирая свои записи и фотографии, ей не хватает собеседника-очевидца», — откровенничает Левшин в беседе с журналистами.Алла Пугачева По его мнению, исполнительница хита «Миллион алых роз» и сама тоскует по времени, когда она сияла на сцене: «Она постоянно этим занимается, надевает очечки, и начинает перебирать листочки, старые записи, памятные фото». Александр Левшин был свидетелем именно этого периода, когда имя артистки звучало повсюду, и это определенно сказалось на ее поведении. «Когда на нее свалилась слава, Пугачева уверовала, что она — королева. Это наложило свой отпечаток», — вспоминает музыкант. Но в то же время он говорит, что несмотря на то, что отношения между ними не всегда были гладкими, случались даже ссоры, Алла Борисовна оставалась прекрасной личностью. «Как человека я ее знаю: она как была хорошим собутыльником, товарищем, музыкантом, такой и осталась. Алла — нормальный человек», — добавил Левшин «Собеседнику».