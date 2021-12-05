Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем Генсовета "Единой России"

Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем Генсовета "Единой России"

По предложению председателя партии Дмитрия Медведева Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем Генсовета "Единой России". Решение тайным голосованием приняли члены Генсовета партии. Заседание прошло после XX съезда.

"Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, Президентскую кампанию, голосование по поправкам в Конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своем месте. Обещаю также честно отработать этот пятилетний срок. Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставил Президент и избиратели", - сказал секретарь Генсовета партии.

Ранее в руководящих органах "Единой России" прошла ротация: Высший совет партии обновился почти наполовину, больше чем на 50% поменялся состав Генерального совета "Единой России".

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Похоже, что CrossfireX планируют показать на The Game Awards
Похоже, что CrossfireX планируют показать на The Game Awards
Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем Генсовета "Единой России"
Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем Генсовета
Журнал Elle откажется от демонстрации изделий из натурального меха
Журнал Elle откажется от демонстрации изделий из натурального меха
Разрушаем популярные стереотипы о Рыбах
Разрушаем популярные стереотипы о Рыбах
IKEA сдает в аренду квартирки площадь в 10 м2 за 63 рубля в месяц, что бы доказать, что в них тоже можно жить, но как?
IKEA сдает в аренду квартирки площадь в 10 м2 за 63 рубля в месяц,
Двое пострадавших после воспламенения на заводе в Усть-Илимске скончались
Двое пострадавших после воспламенения на заводе в Усть-Илимске
Братчанин предстанет перед судом за выстрел в судебного пристава
Братчанин предстанет перед судом за выстрел в судебного пристава
Васильев предложил сделать традиционным отчет фракции "Единой России"
Васильев предложил сделать традиционным отчет фракции "Единой
Над Contraband для Xbox работает больше людей, чем над Just Cause 4
Над Contraband для Xbox работает больше людей, чем над Just Cause 4
Сергей Безруков показал 4-месячного сына, который растет его копией
Сергей Безруков показал 4-месячного сына, который растет его копией
Концерт Максима Галкина вызвал грандиозный скандал
Концерт Максима Галкина вызвал грандиозный скандал
Сила слов: как говорить убедительно и располагать к себе собеседника
Сила слов: как говорить убедительно и располагать к себе собеседника

Топ на сегодня

Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2021 года
Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря 2021 года
Сбербанк поддержал фотовыставку «Один мир на всех» в сквере Кирова
Сбербанк поддержал фотовыставку «Один мир на всех» в сквере Кирова
Жена и дочь Олега Газманова пришли на юбилей наследницы Киркорова в одинаковых нарядах
Жена и дочь Олега Газманова пришли на юбилей наследницы Киркорова в
Антон Долин высказался о новом фильме Ридли Скотта — режиссер ответил ему матом
Антон Долин высказался о новом фильме Ридли Скотта — режиссер ответил
Иосиф Пригожин поднял на смех Сергея Шнурова
Иосиф Пригожин поднял на смех Сергея Шнурова

Еще по теме

Андрей Турчак избран генсекретарём «Единой России»
Бывший глава Дагестана Васильев вошел в генсовет "Единой России"
Медведев назначил Турчака секретарем генсовета партии «Единая Россия»
Единороссам запретили критиковать пенсионную реформу