Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем Генсовета "Единой России"

Вадим Карасев

По предложению председателя партии Дмитрия Медведева Андрей Турчак единогласно переизбран секретарем Генсовета "Единой России". Решение тайным голосованием приняли члены Генсовета партии. Заседание прошло после XX съезда.

"Мы прошли через достаточное количество испытаний, несколько электоральных циклов, Президентскую кампанию, голосование по поправкам в Конституцию, выборы в Госдуму VIII созыва. Каждый из вас эффективно и честно отработал на своем месте. Обещаю также честно отработать этот пятилетний срок. Уверен, вместе у нас получится реализовать задачи, которые перед нами поставил Президент и избиратели", - сказал секретарь Генсовета партии.

Ранее в руководящих органах "Единой России" прошла ротация: Высший совет партии обновился почти наполовину, больше чем на 50% поменялся состав Генерального совета "Единой России".