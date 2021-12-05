Битва домашних питомцев: кот Елены Темниковой против кота Тимати

Вадим Карасев

Если этим воскресным утром вам грустно, просто взгляните на героев нашей сегодняшней "битвы" — ну разве они не чудесны?! И сейчас мы не про Елену Темникову и Тимати, а про их домашних питомцев — в "зверском" поединке сегодня столкнулись коты редких и экзотических пород Наоко и Хусейн.

Кот Елены Темниковой или кот Тимати — кто покорил ваше сердце?

Меня покорил НаокоОтдаю голос ХусейнуСделать выбор просто невозможно — лайки всем!Люблю собак...Сплетник