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Благоприятные и неблагоприятные дни в 2022 году

Благоприятные и неблагоприятные дни в 2022 году

2022 год Тигра обещает быть продуктивным и насыщенным. Тем не мне важно не только знать, каким он будет в целом, но и помнить о том, какие дни этого года будут благоприятными, а какие нет.


Ранее мы уже знакомили вас с гороскопом на 2022 год, но он дает общую информацию. Теперь настало время узнать чуть больше о конкретных днях — самых опасных и самых благоприятных.

Благоприятные дни в 2022 году

Среди самых благоприятных дней стоит выделить в первую очередь следующие дни: 01.01; 02.02; 03.03; 04.04; 05.05; 06.06; 07.07; 08.08; 09.09; 10.10; 11.11; 12.12, а также 22.02 — полную зеркальную дату.

В такие дни миром правит определенное число, причем делает это всецело и безраздельно, поэтому характер каждого такого дня разнится. Единственное остается неизменным — это большое количество удачи.

Также важными днями будут равноденствия и солнцестояния. В такие дни либо благоприятная энергетика Солнца и Луны находится в гармонии, либо миром правит одно из двух светил.


Равноденствия произойдут 20 марта и 23 сентября.
Солнцестояния нас ожидают 21 июня, 21 декабря.

Одними из самых важных дней являются также дни избавления планет от ретроградности:


Меркурий начнет прямое движение 4 февраля, 3 июня, 2 октября;
Венера перестанет быть ретроградной один раз — 29 января;
Юпитер выйдет из ретроградного движения 24 ноября;
Сатурн перестанет приносить проблемы 23 октября;
18 января настанет очередь Урана радовать нас позитивными переменами;
4 декабря Нептун укрепит свою энергетику;
9 октября от ретроградности избавится Плутон.

Будут и другие очень благоприятные дни, поэтому не унывайте и не думайте, что их очень мало. Мы будем держать вас в курсе, чтобы вы смогли заранее планировать дела.

Неблагоприятные дни в 2022 году

Сюда можно смело относить затмения — самые опасные астрологические события из всех. В 2022 году их будет всего четыре:


лунные затмения 16 мая и 8 ноября;
солнечные затмения 30 апреля и 25 октября.

К не астрологическим опасным дням относятся пятницы 13. Всего в 2022 году будет лишь одна пятница 13 — в мае. В этот день лучше не проводить темных ритуалов и не заниматься магией в целом, а также не переходить дорогу опасным людям. Если вы не хотите, чтобы вас сглазили, лучше быть тише воды и ниже травы.

Начало ретроградного движения любой из планет тоже может приносить проблемы в нашу жизнь. Подобные события произойдут:


14 января, 10 мая, 10 сентября, 29 декабря в случае с Меркурием;
30 октября ретроградным станет Марс;
28 июля обратное движение начнет Юпитер;
5 июня наступит очередь Сатурна;
24 августа ретроградным станет Уран;
28 июня Нептун начнет свое движение назад;
29 апреля — время начала ретро-движения Плутона.
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По материалам: dailyhoro.ru

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