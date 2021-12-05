Благоприятные и неблагоприятные дни в 2022 году

Вадим Карасев

2022 год Тигра обещает быть продуктивным и насыщенным. Тем не мне важно не только знать, каким он будет в целом, но и помнить о том, какие дни этого года будут благоприятными, а какие нет.

Ранее мы уже знакомили вас с гороскопом на 2022 год, но он дает общую информацию. Теперь настало время узнать чуть больше о конкретных днях — самых опасных и самых благоприятных.

Благоприятные дни в 2022 году

Среди самых благоприятных дней стоит выделить в первую очередь следующие дни: 01.01; 02.02; 03.03; 04.04; 05.05; 06.06; 07.07; 08.08; 09.09; 10.10; 11.11; 12.12, а также 22.02 — полную зеркальную дату.

В такие дни миром правит определенное число, причем делает это всецело и безраздельно, поэтому характер каждого такого дня разнится. Единственное остается неизменным — это большое количество удачи.

Также важными днями будут равноденствия и солнцестояния. В такие дни либо благоприятная энергетика Солнца и Луны находится в гармонии, либо миром правит одно из двух светил.

Равноденствия произойдутСолнцестояния нас ожидают

Одними из самых важных дней являются также дни избавления планет от ретроградности:

Меркурий начнет прямое движениеВенера перестанет быть ретроградной один раз —Юпитер выйдет из ретроградного движенияСатурн перестанет приносить проблемынастанет очередь Урана радовать нас позитивными переменами;Нептун укрепит свою энергетику;от ретроградности избавится Плутон.

Будут и другие очень благоприятные дни, поэтому не унывайте и не думайте, что их очень мало. Мы будем держать вас в курсе, чтобы вы смогли заранее планировать дела.

Неблагоприятные дни в 2022 году

Сюда можно смело относить затмения — самые опасные астрологические события из всех. В 2022 году их будет всего четыре:

лунные затмениясолнечные затмения

К не астрологическим опасным дням относятся пятницы 13. Всего в 2022 году будет лишь одна пятница 13 — в мае. В этот день лучше не проводить темных ритуалов и не заниматься магией в целом, а также не переходить дорогу опасным людям. Если вы не хотите, чтобы вас сглазили, лучше быть тише воды и ниже травы.

Начало ретроградного движения любой из планет тоже может приносить проблемы в нашу жизнь. Подобные события произойдут:

в случае с Меркурием;ретроградным станет Марс;обратное движение начнет Юпитер;наступит очередь Сатурна;ретроградным станет Уран;Нептун начнет свое движение назад;— время начала ретро-движения Плутона.