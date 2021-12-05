Борису Моисееву предрекают страшную учесть

Ясновидящая высказалась о судьбе певца Бориса Моисеева. Артист больше не ведет светский образ жизни после болезни. Артист перенес инсульт, который дал осложнения на здоровье. После этого Моисеев практически никуда не выходит, ведет образ жизни пенсионера-затворника. В Сети все чаще появляется информация, что здоровье Бориса Михайловича становится только хуже. Поклонники переживают, что певец может повторить печальную участь недавно ушедшего Александра Градского. Однако ясновидящая Мирослава Коллавини с опасениями публики не согласна. Она уверена, что Моисеев совсем другой человек и судьба у него другая. Она отметила, что Градский был человеком, любящим себя, а вот его коллега отличается чуть большей симпатией к людям. «Есть очень много людей, которые, может быть, и не навязываются, но помнят и скорее всего будут рядом с ним в тяжелую минуту», – рассказала Коллавини цитирует Дни.ру.Борис Моисеев Действительно, Борису Михайловичу помогают многие знаменитые коллегию например, его давняя подруга Алла Пугачева регулярно справляется о здоровье певца, передает ему подарки и знаки внимания, иногда приезжает в гости и даже может помогать материально. Деньги Моисеев принимает неохотно, говорит, что и так на все хватает. Мирослава Коллавини, кстати, уверена, что ему такое положение только на пользу. Отсутствие многомиллионного наследства позволяет артисту надеяться, что родственники будут с ним в трудную минуту, а не побегут делить наследство.