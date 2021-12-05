Братчанин предстанет перед судом за выстрел в судебного пристава

За выстрел в судебного пристава из охолощенного автомата Калашникова перед судом предстанет 34-летний житель Братска. Так он протестовал против изъятия своего автомобиля. Оружие прибывшим полицейским братчанин выдал сам. Об этом сообщает пресс-службы СУ СК России по Иркутской области и региональной прокуратуры. Мужчине предъявлено обвинение за угрозу убийством.

«По версии следствия, днем 8 октября мужчина, действуя умышленно, выражая необоснованное недовольство законным требованиям представителя власти по изъятию автомобиля, стал угрожать судебному приставу и представителям истца. Затем он вооружился автоматом Калашникова (охолощенным) и произвел выстрелы шумовыми патронами в сторону сотрудника ФССП», — говорится в сообщении.

Пока шло следствие, обвиняемый находился под домашним арестом. Расследование закончено, материал направлен в суд.

В Братске мужчина стрелял в судебного пристава из охолощенного автомата Калашникова

Предыдущая новость по этой теме: