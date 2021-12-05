Бывший худрук МХАТа им. М. Горького Эдуард Бояков откроет новый театр

Вадим Карасев

Эдуард Бояков, занимавший до ноября 2021-го должность художественного руководителя МХАТа им. М. Горького, заявил о планах создать новый театр. Он рассказал об этом в интервью Тине Канделаки для RTVI, а также в посте на Facebook. Бояков пояснил, что проект "требует огромных сил и вложений", но при этом "с каждым днем становится все более ясным, отчетливым, обрастает мощными партнерами":Главные идеи и участники понятны уже сегодня. Совсем скоро объявим названия, площадки, программу. Весной — первые спектакли. Осенью — полноценный репертуар. Название для театра еще не придумали, оно будет оглашено к началу первого сезона. По словам Боякова, участвовать в проекте уже согласились некоторые артисты, например, Дмитрий Певцов и Леонид Якубович.





Тина Канделаки и Эдуард БояковДенег дали достаточно,

— сказал Бояков в беседе с Канделаки. Спонсорами театра выступят крупные бизнесмены, которые ранее входили в Совет попечителей МХАТ, разорвавший отношения с театром после ухода Боякова. К слову, телеграм-канал "Небожена" предположил, что за финансированием нового проекта может стоять "миллиардер Кудряшкин":Отец "певицы" Насти Кудри, которая очень дружна с Ольгой Бузовой,

— пишет канал.

Имя Бузовой звучало и в интервью Эдуарда в связи с нашумевшим спектаклем "Чудесный грузин", который убрал из репертуара возглавивший театр этой осенью Владимир Кехман. Бояков отметил, что не исключает возвращения постановки на сцену в его новом театре:Спектакль "Чудесный грузин", в котором Ольга играет небольшую, эпизодическую, но яркую и нужную роль, мы рассматриваем. Мы чувствуем огромный запрос рынка, и, может быть, мы его тоже восстановим... Я думаю, что она (Бузова — Прим.ред.) совершенно точно будет с нами, если мы ее позовем.

Также бывший худрук МХАТа сообщил о желании включить в репертуар нового театра спектакли "Красный Моцарт" и "Лавр". О своем пребывании на должности руководителя театра Эдуард написал: Это были счастливые и содержательные три года. Это был важный опыт. Но сегодня намерения и творческие амбиции другие. Сегодня мы зовем друзей, партнеров и зрителей, которые знают, что, сохраняя веру и традицию, можно строить новое и актуальное, можно получить шанс оставить что-то живое после себя.По поводу своего увольнения Бояков сказал в интервью, что это решение, по его мнению, "назревало давно", однако оказалось для него достаточно неожиданным. Напомним, в конце октября генеральным директором МХАТа им. М. Горького стал Владимир Кехман. По словам Боякова, Кехман в личной беседе пообещал ему, что он продолжит работать в театре, но всего через несколько дней попросил уволиться.

Сам Кехман в ноябрьском интервью "Российской газете" говорил, что "уволил пять человек — менеджеров, которые пришли с Бояковым и получали огромные деньги", а также заявлял о планах уволить еще 40 человек.

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Маргарита Дорошевич