Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения на Terra

Нативный токен протокола Terra — LUNA — обновил ценовой максимум на отметках выше $78 (на бирже Binance). Котировки достигли пика на фоне значительного притока средств в экосистему проекта — объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-приложениях превысил $14 млрд.

На момент написания LUNA торгуется вблизи $77.

Часовой график LUNA/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Ралли позволило LUNA войти в десятку крупнейших цифровых активов. За последние сутки цена токена выросла почти на 36% — его капитализация достигла $29,65 млрд.

Данные: CoinGecko.

Terra — блокчейн-протокол для эмиссии алгоритмических стейблкоинов. Проект был основан в 2018 году президентом и учредителем TicketMonster Даниэлем Шином. Последняя является одной из ведущих компаний электронной коммерции Южной Кореи.

Проект поддерживает стейблкоины, привязанные к доллару США, южнокорейской воне, монгольскому тугрику и СДР. Токен LUNA используется для управления и обеспечения стабильности цен активов, выпущенных в сети.

Крупнейшим алгоритмическим стейблкоином Terra является привязанный к доллару США TerraUSD (UST). Согласно CoinGecko, на момент написания капитализация актива превышает $8 млрд — за последние 30 дней показатель вырос на 181%.

Команда проекта также активно развивает DeFi-сегмент экосистемы. Ведущими протоколами на Terra являются Anchor и Lido. Первый позволяет использовать облигационные активы (bonded assets) для обеспечения заимствования стейблкоинов, выпущенных в сети Terra. Второй — предлагает возможность разблокировать задействованные в стейкинге монеты SOL, ETH и LUNO для дальнейшего использования.

За последние семь дней TVL Terra вырос на 45%, достигнув отметки $14,16 млрд. Это позволило блокчейн-протоколу занять третью строчку рейтинга крупнейших экосистем по показателю. Он обошел Solana ($12,81 млрд) и Avalanche ($12,49 млрд), уступив лишь Binance Smart Chain ($17,12 млрд) и Ethereum ($166,38 млрд).

Данные: DeFi Llama.

Росту проекта способствовала интеграция Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) от Cosmos в конце октября 2021 года. Решение позволяет передавать сообщения между различными блокчейнами. Как следствие стейблкоин UST и токен LUNA появились в сети Cosmos.

1/ Proposal 128 to initiate IBC on Terra has passed, meaning that IBC is now live on the Terra mainnet :)https://t.co/4aIjkdDBBH



Stay tuned for once the relayer channels are set up, and users can begin transferring tokens between Terra and the Cosmos ecosystem from Station.