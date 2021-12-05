Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения на Terra
Нативный токен протокола Terra — LUNA — обновил ценовой максимум на отметках выше $78 (на бирже Binance). Котировки достигли пика на фоне значительного притока средств в экосистему проекта — объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-приложениях превысил $14 млрд.
На момент написания LUNA торгуется вблизи $77.
Часовой график LUNA/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.
Ралли позволило LUNA войти в десятку крупнейших цифровых активов. За последние сутки цена токена выросла почти на 36% — его капитализация достигла $29,65 млрд.
Данные: CoinGecko.
Terra — блокчейн-протокол для эмиссии алгоритмических стейблкоинов. Проект был основан в 2018 году президентом и учредителем TicketMonster Даниэлем Шином. Последняя является одной из ведущих компаний электронной коммерции Южной Кореи.
Проект поддерживает стейблкоины, привязанные к доллару США, южнокорейской воне, монгольскому тугрику и СДР. Токен LUNA используется для управления и обеспечения стабильности цен активов, выпущенных в сети.
Крупнейшим алгоритмическим стейблкоином Terra является привязанный к доллару США TerraUSD (UST). Согласно CoinGecko, на момент написания капитализация актива превышает $8 млрд — за последние 30 дней показатель вырос на 181%.
Команда проекта также активно развивает DeFi-сегмент экосистемы. Ведущими протоколами на Terra являются Anchor и Lido. Первый позволяет использовать облигационные активы (bonded assets) для обеспечения заимствования стейблкоинов, выпущенных в сети Terra. Второй — предлагает возможность разблокировать задействованные в стейкинге монеты SOL, ETH и LUNO для дальнейшего использования.
За последние семь дней TVL Terra вырос на 45%, достигнув отметки $14,16 млрд. Это позволило блокчейн-протоколу занять третью строчку рейтинга крупнейших экосистем по показателю. Он обошел Solana ($12,81 млрд) и Avalanche ($12,49 млрд), уступив лишь Binance Smart Chain ($17,12 млрд) и Ethereum ($166,38 млрд).
Данные: DeFi Llama.
Росту проекта способствовала интеграция Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) от Cosmos в конце октября 2021 года. Решение позволяет передавать сообщения между различными блокчейнами. Как следствие стейблкоин UST и токен LUNA появились в сети Cosmos.
1/ Proposal 128 to initiate IBC on Terra has passed, meaning that IBC is now live on the Terra mainnet :)https://t.co/4aIjkdDBBH— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) October 21, 2021
Stay tuned for once the relayer channels are set up, and users can begin transferring tokens between Terra and the Cosmos ecosystem from Station.
Другим немаловажным фактором стала активация обновления Columbus-5, которое включает модель дефляционного давления на LUNA. Ранее токены управления, используемые для эмиссии стейблкоинов, передавались в пул сообщества. После хардфорка алгоритм стал сжигать их.
В ноябре сообщество Terra также решило вывести из обращения 89 млн LUNA (~$4,5 млрд на тот момент), находящихся в его пуле.
1/ The on-chain votes for proposals 133 and 134 to burn the 88.675 million Pre-Col-5 $LUNA in the Community Pool (~$4.5 billion), swapping for $UST using the on-chain swap, and reducing the oracle_rewards_pool distribution window from 3 to 2 years have now passed!— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) November 10, 2021
Напомним, в июле стоящая за Terra компания Terraform Labs привлекла $150 млн для инвестиционного фонда, ориентированного на развитие экосистемы блокчейна.