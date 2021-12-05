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Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения на Terra

Цена LUNA обновила максимум на фоне притока средств в DeFi-приложения на Terra


Нативный токен протокола Terra — LUNA — обновил ценовой максимум на отметках выше $78 (на бирже Binance). Котировки достигли пика на фоне значительного притока средств в экосистему проекта — объем заблокированных средств (TVL) в DeFi-приложениях превысил $14 млрд.


На момент написания LUNA торгуется вблизи $77.


Часовой график LUNA/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Ралли позволило LUNA войти в десятку крупнейших цифровых активов. За последние сутки цена токена выросла почти на 36% — его капитализация достигла $29,65 млрд.


Данные: CoinGecko.

Terra — блокчейн-протокол для эмиссии алгоритмических стейблкоинов. Проект был основан в 2018 году президентом и учредителем TicketMonster Даниэлем Шином. Последняя является одной из ведущих компаний электронной коммерции Южной Кореи.


Проект поддерживает стейблкоины, привязанные к доллару США, южнокорейской воне, монгольскому тугрику и СДР. Токен LUNA используется для управления и обеспечения стабильности цен активов, выпущенных в сети. 


Крупнейшим алгоритмическим стейблкоином Terra является привязанный к доллару США TerraUSD (UST). Согласно CoinGecko, на момент написания капитализация актива превышает $8 млрд — за последние 30 дней показатель вырос на 181%.


Команда проекта также активно развивает DeFi-сегмент экосистемы. Ведущими протоколами на Terra являются Anchor и Lido. Первый позволяет использовать облигационные активы (bonded assets) для обеспечения заимствования стейблкоинов, выпущенных в сети Terra. Второй — предлагает возможность разблокировать задействованные в стейкинге монеты SOL, ETH и LUNO для дальнейшего использования.


За последние семь дней TVL Terra вырос на 45%, достигнув отметки $14,16 млрд. Это позволило блокчейн-протоколу занять третью строчку рейтинга крупнейших экосистем по показателю. Он обошел Solana ($12,81 млрд) и Avalanche ($12,49 млрд), уступив лишь Binance Smart Chain ($17,12 млрд) и Ethereum ($166,38 млрд).


Данные: DeFi Llama.

Росту проекта способствовала интеграция Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) от Cosmos в конце октября 2021 года. Решение позволяет передавать сообщения между различными блокчейнами. Как следствие стейблкоин UST и токен LUNA появились в сети Cosmos.



Другим немаловажным фактором стала активация обновления Columbus-5, которое включает модель дефляционного давления на LUNA. Ранее токены управления, используемые для эмиссии стейблкоинов, передавались в пул сообщества. После хардфорка алгоритм стал сжигать их.


В ноябре сообщество Terra также решило вывести из обращения 89 млн LUNA (~$4,5 млрд на тот момент), находящихся в его пуле. 



Напомним, в июле стоящая за Terra компания Terraform Labs привлекла $150 млн для инвестиционного фонда, ориентированного на развитие экосистемы блокчейна.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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