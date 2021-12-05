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Дарья Повереннова рассказала о пластике лица

Дарья Повереннова рассказала о пластике лица
Актриса Дарья Повереннова призналась, в чем секрет ее молодости. Пару недель назад Дарья Повереннова опубликовала свое архивное фото, сравнив его с недавним, и рассказала, каким образом ей удалось преобразиться. По словам 49-летней актрисы, все достаточно просто и банально: отказ от курения, правильное питание и спорт. Однако далеко не все поверили артистке. В комментариях многие отметили, что Дарья очевидно прибегала к помощи пластического хирурга. Сегодня Повереннова опубликована несколько самых резких комментариев на данную тему и ответила на них. Актриса вновь подчеркнула, что не ложилась на операционный стол ради изменения внешности. «Мое лицо в 49 лет — это работа моя и косметолога. Конечно, я хочу исправить недостатки кожи и иметь четкий овал лица. И поверьте, это достигается не только при помощи хирурга. (Во всяком случае, пока)», — написала звезда в своем микроблоге. Также Дарья перечислялась несколько своих любимых процедур. «Мне нравятся мало инвазивные процедуры: рассасывающиеся нити (помните, я даже делала пост прямо с подобной процедуры?) и инъекции гиалуроновой кислоты. С её помощью можно (и нужно) подкорректировать какие-то возрастные изменения», — рассказала актриса.
Дарья Повереннова Что касается ботокса, Повереннова призналась, что в прошлом пыталась поправить лицо с его помощью. К сожалению, организму артистки данный препарат не подошел. «В 33 года я решила его попробовать. Каково же было мое удивление, когда косметолог после того, как дважды меня уколола, а я продолжала морщить лоб и супить брови, объявила мне, что у меня резистенция к яду ботулотоксина. (Естественно, это стало ясно через несколько дней после процедур.) Через лет 10 я попробовала вновь — ноль эффекта», — пояснила актриса. Впрочем, Дарья довольна своей внешностью и без ботокса. По словам артистки, ей никогда не хотелось увеличить губы: она давно сменилась с тонким ртом и научилась увеличивать его с помощью правильно нанесенных карандаша и помады. Повереннова упомянула и свои щеки, которые многим кажутся «накачанными». Актриса заявила, что имеет такие черты лица с детства и была бы рада от них избавиться — разумеется, подчеркивать их Дарья стала бы в последнюю очередь. При этом Повереннова отметила, что не относится к пластике негативно и допускает возможность, что в будущем обратиться к хирургам ради улучшения внешности. Однако на нынешнем этапе жизни актрисе отлично помогают описанные выше методы. «И повторюсь: отказ от курения, кофе, бег каждый день, контролирование своего веса — играют мне очень хорошую службу! Без серьезного личного труда ни косметолог, ни хирург чуда не совершат! А вот вы — можете!» — резюмировала звезда.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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