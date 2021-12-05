Деревня Бехово в Тульской области признана одной из лучших в мире по версии ООН

Вадим Карасев

Деревню Бехово в Тульской области признали одним из лучших в мире мест для туризма — она оказалась среди победителей международного конкурса, который устроила Всемирная туристическая организация при ООН. В конкурсе принимали участие деревни из 75 стран мира.

По словам руководителя Ростуризма Зарины Догузовой, при оценке участников учитывались и аутентичность деревень, и то, насколько они соответствуют запросам современных туристов.

Бехово — место, вдохновлявшее пейзажистов, поэтов, в нем дух истории и самобытная архитектура "русского стиля" начала XX века. В этой деревне открывается другая Россия, известная миру по лирике Пушкина, образам Чехова, музыке Чайковского. В этих местах особая атмосфера, в которой обязательно нужно оказаться, чтобы понять, что такое Россия,

— рассказала Догузова ТАСС.





Деревня Бехово

В Бехово проживает всего 58 человек. Расположена деревня на берегу Оки, на территории тульского музея-заповедника "Поленово". Ее самая известная достопримечательность — Троицкая церковь, построенная в 1904—1906 годах по проекту известного живописца Василия Поленова.

Предварительно деревня Бехово прошла масштабный внутрироссийский отбор, поскольку одна страна могла представить не более трех кандидатур. Вместе с Бехово за возможность участвовать в конкурсе боролись село Вятское (Ярославская область) и поселок Висим (Свердловская область).

Проект "Лучшие туристические деревни" был запущен с целью развития и популяризации сельского туризма. Победившие в нем 44 деревни будут обеспечены поддержкой и продвижением со стороны ЮНВТО.

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