Дмитрий Тарасов рассказал о своем пьянстве

В последнее время поклонники заметили что, футболист Дмитрий Тарасов выглядит помятым, и поползли слухи о том, что он выпивает. С тех пор, как спортсмен расстался с Ольгой Бузовой, он стал все чаще сталкиваться с хейтом в свой адрес. Находятся те пользователи Сети, которые осуждают Дмитрия Тарасова за якобы постоянно помятый внешний вид и подозревают его в алкоголизме. Тарасов же не собирается строить из себя трезвенника и не скрывает, что иногда выпивает, но его помятый внешний вид, по словам спортсмена — результат постоянного недосыпа. «Все такие внимательные. Меня спрашивают, что я такой помятый, типа бухал вчера? Просто трое детей дома, они плохо спят в последнее время. Так и выгляжу, ничего страшного», — заверил подписчиков 34-летний Дмитрий.Дмитрий Тарасов Напомним, чуть более месяца назад у Дмитрия Тарасова и его супруги Анастасии Костенко появился долгожданный сын Алексей, которого назвали в честь покойного отца футболиста. Также пара воспитывает дочерей-погодок Милану и Еву. «Я очень хотел мальчика. Когда отец уже понимал, что уходит, он сказал, что у нашей семьи, у нашей фамилии, у нашего рода должно быть продолжение. Сестра вышла замуж и взяла фамилию мужа, а я должен оставить наследника. Когда Настя сказала мне, что беременна, я обрадовался и был уверен, что в этот раз будет мальчик. По-любому должен быть пацан. У него уже есть три старших сестренки (у Дмитрия также есть старшая дочь Ангелина от первой супруги Оксаны, — прим. ред.), три принцессы, и он будет их поддержкой и опорой. Мы договорились, что пол ребенка будем узнавать вместе на гендер-пати, где соберутся самые близкие друзья», — откровенничал как-то спортсмен.