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Дочь Анастасии Заворотнюк в роскошном купальнике похвасталась грудью

Дочь Анастасии Заворотнюк в роскошном купальнике похвасталась грудью
25-летняя дочка актрисы Анастасии Заворотнюка,  Анна поделилась кадрами с отдыха на Мальдивах. таршая дочь 50-летней звезды сериала «Моя прекрасная няня» захотела порадовать себя внезапным летом. Девушка сменила морозные московские пейзажи на палящее яркое солнце. Наследница исполнительницы роли няни Вики выбрала Мальдивы. На побережье Индийского океана инстадива загорает в удивительной атмосфере, среди белоснежного песка. Анна не скрывает своей радости и искренних эмоций. Девушка рада оказаться на этом курорте в начале декабря.
Анна Заворотнюк в бикини «Ну что вам сказать, жизнь удалась, водичка где-то градусов 25, невозможный кайф. Солнышко светит. Здесь просто прекрасно!» — сообщила поклонникам Заворотнюк. Она предстала в фигурном светлом бикини-бандо и с распущенными волосами.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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