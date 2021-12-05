Двое пострадавших после воспламенения на заводе в Усть-Илимске скончались

В Усть-Илимске умерли двое пострадавших 24 ноября при утечке кислорода и воспламенении на целлюлозно-бумажном предприятии группы «Илим». Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

24 ноября в 13:57 пятеро рабочих получили ожоги во время разгерметизации кислородной магистрали на целлюлозно-бумажном комбинате в Усть-Илимске. ЧП произошло при проведении испытаний трубопровода, после ремонтных работ случилась утечка кислорода с локальным возгоранием ремонта, сообщили журналисту IRK.ru в пресс-службе группы компаний «Илим». Всех пострадавших доставили в городскую больницу Усть-Илимска. Производство не было остановлено.

Комбинат работает в штатном режиме, угрозы окружающей среде нет. Сформирована специальная комиссия для установления причин инцидента. Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Пять человек пострадали из-за разгерметизации кислородной магистрали в Усть-Илимске

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