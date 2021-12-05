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Еще один инсайдер уверен, что Hellblade 2 будет на The Game Awards 2021

Еще один инсайдер уверен, что Hellblade 2 будет на The Game Awards 2021


Похоже, что Hellblade 2 — одна из игр от Xbox, которая точно появится на The Game Awards 2021. Об этом уже сообщают несколько инсайдеров, среди которых есть авторитетные. Вчера слухи об этом в рамках подкаста подтвердил инсайдер Джефф Грабб, а сегодня его поддержал Джез Корден (из Windows Central), который тоже считает, что игру Hellblade 2 покажут на The Game Awards 2021.


Ни один из инсайдеров не уточняет, в каком виде будет показана игра Hellblade 2 на The Game Awards 2021. Напомним, в 2019 году проект представили в формате небольшого трейлера-тизера, без самого игрового процесса.

Руководитель The Game Awards Джефф Кейли, в рамках своего недавнего подкаста, рассуждал на тему CGI-роликов, и говорил, что после показа геймплея того или иного проекта от игроков могут последовать сравнения с ранее показанными CGI, приводя в пример Hellblade 2. Это явно наводит на мысли, что в рамках The Game Awards можно ожидать демонстрацию игры Hellblade 2 на движке или даже ее геймплей.

Напомним, что у Hellblade 2 нет даты релиза. Игра разрабатывается командой Ninja Theory, которая является частью Xbox Game Studios. Сразу после релиза Hellblade 2 будет доступна в Game Pass.


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По материалам: newxboxone

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