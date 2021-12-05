Евгения Малахова с большим трудом смогла забеременеть

Певица Женя Малахова готовится скоро стать мамой. 33-летняя артистка находится на последних сроках беременности. Актриса и певица даже подумать не могла, что так скоро станет мамой. «Не скрою, я долго к этому шла. Мне казалось, бесконечно, но как показала практика, сегодня каждая четвертая пара страдает от сложности зачатия и вокруг меня много примеров, когда пары жили по пять лет и у них ничего не выходило… Это был безусловно сложный путь. После неудавшихся попыток, я уже перестала готовиться, надоело расстраиваться и жить какими-то надеждами, сработал самый главный совет «просто отпусти и не думай». Я сопротивлялась: «Вам легко говорить!» Но все равно задумывалась, а вдруг? Как бы не навредить? Алкоголь я все же решила из своей жизни не убирать и иногда покуривала», — призналась артистка.Евгения Малахова Прошлым летом Женя вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова. Супруг исполнительницы во всем ее поддерживает, поэтому по различным медучреждениям ездил вместе с ней. «Приехав в один из центров Москвы, мы попросили срочный тест, который оказался уж слишком строчным. Полтора часа готовности испугали даже нас, родителей, мечтающих о ребенке. Казалось, за это время мы не успеем выпить даже кофе. Тетя, несмотря на дороговизну клиники, как обычно громко переспрашивала мою фамилию и только ленивый не узнал, что я сдаю кровь на беременность. И вот анализ на почте, тест в руках. Сердце бьется, а Андрей успокаивает, что ничего страшного не произойдет, если там будет опять провал. Мы открывает анализ, какие-то новые незнакомые цифры. Я стояла как вкопанная. Кажется, мы даже застеснялись друг друга. Улыбались, но каждый не знал, как реагировать», — рассказала Малахова, отметив, что и дальше будет делиться своей историей.