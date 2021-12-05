Филипп Киркоров с шиком отпраздновал юбилей дочери и объяснил, зачем пригласил столько звезд

Певец Филипп Киркоров с размахом отметил 10-летие дочери Аллы-Виктории. Артист собрал весь столичный бомонд в роскошном загородном доме, арендованном для праздника. Отец двоих детей Филипп Киркоров ничего не жалеет для своих наследников Мартина и Аллы-Виктории. Поэтому не удивительно, что день рождения дочери он отпраздновал с поистине королевским размахом. Чуть с опозданием, но это исключительно по причине накладки съемок в «Модном приговоре», где именинница блистала в костюме диснеевской Круэллы. В роскошной загородной вилле, которую арендовали для бала, гостей встречали аниматоры в костюмах Круэллы и верные спутники киногероини-далматины. 10-летняя виновница торжества появилась и перед гостями в костюме Круэллы, созданном Валентином Юдашкиным.Филипп Киркоров и Ани Лорак с дочерьми А среди них были самые яркие звезды шоу-бизнеса и столичного бомонда: Ксения Собчак, певцы Зара, Григорий Лепс, Ани Лорак с дочкой, шоумен Михаил Галустян. Вел мероприятие большой друг Киркорова Дава Манукян, а самым дорогим гостем для именинницы стал Даня Милохин, которого Алла-Виктория просто обожает. Тиктокер с плюшевыми ушами зайчика не разочаровал, он подарил подарок и исполнил для девочки несколько композиций.Филипп Киркоров с дочерью и Александр Ревва с женой и дочерью Не ударил в грязь лицом и отец Филипп Киркоров. Он сначала выступил с проникновенной речью: «Как вчера помню, стою 10 лет назад на сцене, и объявляю: «У меня родилась дочь». А потом специально для нее спел свою новую песню «Раненый», которую широкая публика услышит в очередной серии фильма «Елки».Однако, вечеринка хоть и была посвящена наследнице Киркорова, но имела и другую возвышенную цель — во время мероприятия прошел благотворительный сбор денег в фонд Константина Хабенского. Созданная и опекаемая актером организация помогает молодым людям с онкологией головного и спинного мозга. Всего за вечер было собрано 3 миллиона 400 тысяч рублей. Все эти деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей.Филипп Киркоров, Игорь Гуляев, Дава Манукян и Юлия Барановская с детьми Так что вся эта яркая феерия привлекла звезд на свой свет не случайно. Всем им пришлось пожертвовать деньги на дорогостоящее лечение тех, кто в силу финансовых проблем не может себе это обеспечить самостоятельно.Филипп Киркоров, Игорь Гуляев, Юлия Барановская, Ани Лорак и другие «Тrue ALLA в стиле Cruella ❤️Первый большой юбилей Аллы-Виктории - 10 лет! Праздник в честь именинницы организовали моя новоиспеченная международная компания во главе с нашей крёстной мамой Наташей. Все было необычно вчера, как и сама героиня Круэлла: модно, стильно, по-хулигански, но трогательно. Самым запоминающим моментом стал сбор средств для благотворительного фонда Константина Хабенского. Спасибо всем моим гостям, друзьям. У вас у всех очень доброе сердце. В итоге было собрано 3’400’000 рублей в помощь деткам. И ни это ли главное предновогоднее чудо?! ✨Это стало главным уроком и для детей - уметь помогать, делиться и любить», - высказался Киркоров в Instagram.Платон Виторган В качестве лотов были выставлены дизайнерские детские платья и личные вещи Филиппа Киркорова. Часть лотов купили бизнесмены, часть - певицы Ани Лорак и Наталья Гордиенко. «Это было очень масштабно, впечатляюще, с любовью к детям и каждому, кто был на этом празднике. Умеешь ты радовать людей. ❤️», отметила Валерия.Филипп Киркоров с дочерью, Валерия и Иосиф Пригожин Кстати, мама Тимати подарила дочери Киркорова щенка далматина Его доставила в коробке. Малышу всего полтора месяца, и привезли его с Урала. На семейном совете собачку решили назвать Тимати. Забавно, что такого же щенка Алле-Виктории недавно подарили на шоу «Модный приговор». Теперь в семье Киркоровых будут расти два далматина. «Один Мартину, другой -Алле –Виктории», - рассудил Филипп.Филипп Киркоров с щенком далматина В этот вечер Алле подарили множество презентов: картины, айпады и айфоны последней модели, детскую косметику, наряды. А семья Олега Газманова заказала для Аллы-Виктории корону. Мол, папа же король сцены, значит, дочь его - принцесса.